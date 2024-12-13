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重大擴張 輝達租下聖荷西10萬平方呎大樓

編譯組╱綜合報導
輝達簽下聖荷西一座大型辦公大樓租約，顯示該公司不斷發展，矽谷辦公大樓市場正在復甦。(Google Maps)
輝達簽下聖荷西一座大型辦公大樓租約，顯示該公司不斷發展，矽谷辦公大樓市場正在復甦。(Google Maps)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，輝達公司（Nvidia）已簽訂了位於聖荷西的一棟近10萬平方呎大樓的租約，此舉標誌著這家助推這一地區人工智慧（AI）熱潮的科技公司的重大擴張。

這棟研究及辦公樓的成交表明，經過多年的縮減，南灣萎靡不振的辦公樓市場已走上復甦之路。

據了解租賃協議的消息人士稱，Nvidia已經租下了聖荷西北部Holger路300號的一棟大樓的全部面積。不過，入駐時間表尚不明確，Nvidia拒絕對此發表評論。

總部位於蒙洛公園（Menlo Park）的房地產公司Menlo Equities，通過該公司擁有的一家附屬公司成為該物業的主要業主。

公共記錄顯示，截至今年1月，這座三層建築的評估價值為3640萬元。

Menlo Equities在其網站上稱，該公司於2021年買下了這棟大樓，並說這棟大樓包含工程和實驗室空間。

高緯環球（Cushman & Wakefield）的商業地產經紀人霍頓（Steve Horton）、霍爾格里姆森（Erik Hallgrimson）、約德（Kelly Yoder）和庫什曼（Jeff Cushman）一直在為該大樓尋找租戶。商業地產公司高力國際（Colliers）也協助安排了Nvidia的交易。

信使報未能聯繫到這些代理商發表評論。

Nvidia的擴張將為聖荷西帶來更多的技術崗位。根據雅虎財經（Yahoo Finance）的數據，在截至10月份的12個月裡，Nvidia的收入為1132億7000萬元，利潤為6310萬元。受龐大利潤的鼓舞，這家總部位於聖塔克拉拉的科技巨頭最近一直在大舉擴張。

今年5月，Nvidia斥資3億7430萬元在聖塔克拉拉購買了八棟大樓，一舉擴大了該公司在南灣的資產規模。這些大樓靠近公司的聖塔克拉拉總部。

今年3月，Nvidia在聖荷西市中心舉行了為期數天的會議，重點討論了一系列前沿科技領域，尤其是人工智慧。

商業地產公司Newmark在一份關於矽谷寫字樓市場的報告中指出：「作為該地區的佼佼者之一，Nvidia的大幅增長和擴張已成為頭條新聞，進一步鞏固了其市場地位。」

除了Nvidia，南灣還將有更多的科技企業擴張。

最近幾周，Snowflake公司達成了轉租77萬3000平方呎的協議，將占用蒙洛公園的辦公樓。本月，亞馬遜（Amazon）同意在山景城進行房地產交易，占用21萬7000平方呎的辦公空間。

輝達簽下聖荷西一座大型辦公大樓租約，顯示該公司不斷發展，矽谷辦公大樓市場正在復甦...
輝達簽下聖荷西一座大型辦公大樓租約，顯示該公司不斷發展，矽谷辦公大樓市場正在復甦。(路透）

聖荷西 房地產 人工智慧

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