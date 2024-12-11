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將員工視為合約包商…ScaleAI挨告 27歲華裔老闆列被告

編譯林思牧／綜合報導
ScaleAI創始人與執行長亞歷山大王（Alexandr Wang）。（LinkedIn照片）
ScaleAI創始人與執行長亞歷山大王（Alexandr Wang）。（LinkedIn照片）

長久以來勞資雙方的鬥爭，現在闖進人工智慧AI領域。舊金山人工智慧公司ScaleAI被指控將全職員工視為合約包商，未提供他們應有的公平薪資和福利。華裔老闆亞歷山大王（Alexandr Wang）是公司創始人與執行長，也遭列為被告。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，10日上午，曾調查人工智慧領域一些最大公司的克拉克森律師樓（Clarkson Law Firm）對總部在舊金山的ScaleAI提起訴訟，指控這家新創公司系統性地剝奪員工公平的工資和福利，並故意將他們錯誤地歸類為承包商而非正式員工。訴訟指出ScaleAI違犯了加州勞工法中最基礎的AB5等項法案。

ScaleAI估值近140億元，最近成為人工智慧界的寵兒，獲得了大量美國國防合同，並與最大、最著名的聊天機器人和程式的製造商合作。ScaleAI在回應訴訟的聲明中表示：「我們不對訴訟發表評論，但致力於確保我們完全遵守所有適用的法律和法規。」

ScaleAI的執行長亞歷山大王也在訴訟中被點名。ScaleAI公司並不開發自己的人工智慧程式，而是雇用具有一系列專業知識的人員，透過提供程式輸出的回饋來訓練其他公司的人工智慧程式。

自從兩年前OpenAI發布ChatGPT以來，人工智慧培訓已經發展成為一個價值數百萬元的行業，全國和全球各地的工作人員都付費對人工智慧程式給予的回應進行評鑑。有些工作是由高技能的程式設計師和科學家完成的，但其他任務則是由低薪工人大量完成的。

ScaleAI豐厚的利潤，讓27歲的亞歷山大王成為世界上最年輕的億萬富豪之一。父母來自中國的亞歷山大王，19歲從麻省理工學院MIT輟學後，成立了ScaleAI。

AI 人工智慧 舊金山

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