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柏克萊市鼓勵創新產業來發展 輕工業區允設生物研究室

編譯林思牧／綜合報導
柏克萊前市議員羅賓森。 (取自社交媒體X)
柏克萊前市議員羅賓森。 (取自社交媒體X)

柏克萊市政府企圖鼓勵創新產業到當地發展，市議會改變土地使用方式，朝「讓柏克萊保持創新」的目標又邁進一步。

聖荷西信使報報導，柏克萊市議會投票通過，允許在混合用途輕工業區（mixed-use light industrial zoning areas）設立二級生物安全（biosafety levels 2）研究實驗室。但三級和四級的生物安全研究實驗室，在柏克萊的任何地區都禁止設立。

根據聯邦衛生與公眾服務部（Health and Human Services Department）的分類，生物安全一級評級，是針對研究尚不知會導致健康成年人生病的毒素或製劑的實驗室。而二級則是有中等風險的實驗室。生物安全三級和四級實驗室的研究，對公眾構成更大風險並需要採取更嚴格安全預防措施。

柏克萊加大周邊地區今後2萬平方呎以下的研發實驗室，會以行政批准區域分類證書（administratively approved zoning certificate）的方式授予，範圍包括大學街商業走廊（University Avenue commercial corridor）、北夏North Shattuck Avenue、電報街（Telegraph Avenue）和市中心。

面積多於2萬平方呎的研發實驗室，則必須通過公共審核過程（public review process）才能取得。這項決議完成了前市議員羅賓森（Rigel Robinson）提出的建議，該建議於2022年9月獲得理事會通過。1996年出生的羅賓森，2018年當選為市議員時，是柏克萊市歷史上最年輕的市議員。今年1月他自行辭職，令許多市民深感惋惜。

柏克萊市排名前25的企業中，有6家在生物技術、氣候技術和音響設備製造等方面進行研發。根據柏克萊創業集群網站上的地圖，目前有400多家創新企業在柏克萊營運。

市府經濟發展辦公室「永續增長」首席策略師克利夫蘭（ElizabethCleveland）在當天的會議上說：「我們真的很幸運擁有如此多元化的經濟，我們的城市有如此多的創新真是令人興奮。」

柏克萊加大 投票 聖荷西

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