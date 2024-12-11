聯邦助學金系統出包 灣區入學率降

聯邦助學金系統問題導致灣區今秋大學新生入學率下降。（取自Pexels）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，新數據顯示，由於聯邦學生財政援助表格中的錯誤，數十萬份申請的處理被延遲，今年秋季灣區 幾所大學的新生首次入學人數有所減少。

東灣州立大學（Cal State East Bay）新生入學率比去年下降了20%，總入學率下降了12%；舊金山州立大學（San Francisco State）的總入學率下降了6%，首次入學的新生入學率下降了8%。柏克萊加大（UC Berkeley）表示，雖然新生入學率下降了5%多一點，但總入學率增長了0.4%。

在全國範圍內公立和私立四年制學校的下降幅度高達5%。

「聯邦學生援助免費申請表」（Free Application for Federal Student Aid），也就是人們熟知的FAFSA，其改版的目的是讓學生更容易申請和獲得經濟援助。然而，去年春天推出時數十個技術問題阻礙了申請進程，直到學生們要宣布就讀哪所學校的前幾周才得以提交申請。

「進入大學取得成功組織」（Institute for College Access and Success）的加州 政策与宣传主任羅德里格斯（Manny Rodriguez）說，當學生在決定去哪裡入學時得不到所需的財政援助信息，他們可能會選擇推遲一年入學、選擇社區大學或完全重新考慮上大學的問題。

儘管存在FAFSA問題，灣區一些學校的秋季入學率仍略有上升。聖荷西州立大學（San Jose State）報告說，該校秋季入學總人數增加了3.7%，新生入學人數增加了2.8%；聖塔克魯茲加大（UC Santa Cruz）創建了一個資助估算器，供學生在等待初步錄取通知書時猜測自己將獲得多少資助。該校表示，入學總人數（0.3%）和一年級新生入學人數（0.5%）均略有增加。

加州州立大學系統在10月宣布，該系統秋季迎來的首次入學的一年級新生人數連續第二年創下歷史新高。

加州要求所有高中生提交或選擇不提交FASFA，以及該州強大的財政援助辦公室和項目，是加州FAFSA完成率高於其他州的部分原因。

加州還為減輕延遲帶來的影響採取了措施，包括延長提交申請的截止日期，以及向受技術問題影響的學生開放另一種經濟援助形式：「加州夢想法案」（California Dream Act）申請。許多學校還延長了入學決定日期。州政府還為各組織和資助辦公室設立了一項5000萬元的撥款計畫，以幫助提高申請提交率。

今年的聯邦財政援助申請於上月底開始，隨著學生們開始遞交申請表，教育部表示，已採取多項措施簡化申請流程，包括增加人手、延長時間和改進幫助熱線。