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金山凶殺案60年最低 布里德肯定高效執法

記者王子涵╱舊金山報導
約百位執法人員10日聚集在舊金山警局總部，包括地檢長謝安宜（左起）、市長布里德、警長史考特、縣警長宮本，副警長拉薩。（記者王子涵╱攝影）
約百位執法人員10日聚集在舊金山警局總部，包括地檢長謝安宜（左起）、市長布里德、警長史考特、縣警長宮本，副警長拉薩。（記者王子涵╱攝影）

儘管受到警員不足的困擾，但舊金山一線執法部門在10日的聯合記者會上表示，全市凶殺案及槍枝暴力案件在2024年呈現近60年來最大幅度的下降，其他主要犯罪類型也呈下降趨勢。市長布里德（London Breed）肯定了各執法機構的精誠合作，稱「數據不會說謊」，她將這一成就歸功於暴力犯罪預防的新措施、高效的執法工作、以及對警用新技術的運用。

約100位一線執法人員10日聚集在舊金山警局總部，包括市長布里德、警長史考特（Bill Scott）、地檢長謝安宜（Brock Jenkins）、縣警長宮本（Paul Miyamoto），以及警局凶殺案調查組的成員。

舊金山自疫情開始所滋生的「零元購」、公開毒品交易、暴力犯罪等現象，成為全美媒體關注的焦點。儘管各項數據顯示犯罪率正大幅度下降，但「不安全」的標識已經深深與城市掛鉤。

市長布里德回應，凶殺案往往得到大量的媒體曝光，而執法部門在犯罪預防和社區外展的長時間辛勤工作並未得到應有的關注。

「我邀請你們去Sunnydale社區看一看，這裡曾經是一個可怕的殺戮區，我的好朋友在這裡失去了他唯一的兒子，我成為市長的第一天，就宣誓要改變這裡。」布里德說，「如今那裡建設了社區中心、超市、住房，人們從未感到如此的安全和幸福。」

警長史考特報告，警局採用以數據和證據驅動的警務工作，達成非致命槍擊案件較前年下降19%，致命槍擊案下降31%，凶殺案達到88%的破案率，遠高於全美58%的平均水平。

史考特強調，受到槍支暴力犯罪影響最嚴重的第十區（包含灣景獵人谷區等），凶殺和槍擊案比去年同期下降達50%。他說：「舊金山成為全美最安全的大城市之一，舊金山警局將繼續維持公正，降低暴力犯罪。」

舊金山2024年共發生33宗凶殺案，其中地檢處目前解決了27宗，定罪率達到92%。地檢長謝安宜表示，在所有27宗案件中，有8宗進入審判階段，所有8宗案件也都定罪。

謝安宜說：「每一起凶殺案的發生都令人痛心，但我仍為警局和社區合作夥伴在減少凶殺案和槍枝暴力方面的傑出工作感到自豪。」

透過選民通過的E提案，警局的執法工作得到新技術的幫助，包括無人機、安全攝像頭、車牌自動識別系統（ALPR）和移動安全單元等，從而提升了警局抓捕罪犯的能力。這些新技術已經在近期對抗非法街頭飆車、追捕被盜車輛等行動中發揮作用。

舊金山凶殺案及槍枝暴力案件在2024年呈現近60年來最大幅度的下降。（記者王子涵...
舊金山凶殺案及槍枝暴力案件在2024年呈現近60年來最大幅度的下降。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 暴力犯罪 槍擊

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