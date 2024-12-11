通用汽車退出自駕計程車市場 停止提供資金給子公司Cruise

通用汽車宣布退出自駕計程車市場，停止提供資金給子公司Cruise。（美聯社）

美聯社報導，通用汽車（General Motors）10日宣布將退出自駕 計程車市場，並停止為其虧損的自駕計程車子公司Cruise提供資金。

通用汽車表示，他們之所以決定退出自駕計程車市場，是考慮到擴大業務所需的大量時間和資源，以及自駕計程車市場日益激烈的競爭。

通用汽車稱，他們未來將致力開發用於個人汽車的半自動駕駛輔助系統，例如其Super Cruise，這個系統可以讓駕駛人在駕駛時無須手持方向盤。通用汽車表示，他們會將原Cruise的技術團隊與通用汽車的技術團隊做結合，繼續開發先進的駕駛輔助系統。

通用汽車於2016年收購了總部位於矽谷的自動化公司Cruise，希望能開發出一支可為他們賺取大量利潤的自駕計程車車隊。

美聯社指出，多年來，通用汽車對Cruise投資 了約24億元，還從投資人手中回購Cruise 90%的股份。然而Cruise連年持續虧損，幾乎沒有什麼回報。

根據通用汽車向美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）提出的股東報告，自通用汽車於2016年以5億8100萬元收購Cruise的控股權以來，其自駕計程車業務的營運虧損超過100億元，但收入不到5億元。

通用汽車甚至曾經宣布一項計畫，希望能讓Cruise在2025年達成年收入10億元的目標。但是，在Cruise一輛自駕計程車於2023年在舊金山拖行並壓住一名被另一輛汽車撞倒的行人，導致行人身受重傷後，通用汽車縮減了提供給Cruise的經費。

這起令人尷尬的事件導致Cruise在加州 的營運執照被監管單位吊銷，公司還解雇了約四分之一的員工。

據了解，通用汽車已協議買下Cruise剩餘的股分，成為Cruise唯一擁有者。通用汽車表示，他們將與Cruise領導層合作重組公司，將Cruise的業務重心轉移到駕駛輔助系統上，預計此舉每年將可減少超過10億元的支出。

通用汽車指出，Cruise約有2300名員工，他們在灣區的辦公室會被保留。