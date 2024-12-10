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佛利蒙華裔議員過半7席占4 成全美百大城市唯一

記者孫愛薇／佛利蒙報導
邵陽為現任佛利蒙市議員。他非常高興看到年輕一代的勝選，讓政治參與素養傳承給下一代。（記者孫愛薇／攝影）
邵陽為現任佛利蒙市議員。他非常高興看到年輕一代的勝選，讓政治參與素養傳承給下一代。（記者孫愛薇／攝影）

根據阿拉米達縣選務處日前公布的最終開票結果，人口數列入全美百大城市第99名的東灣城市佛利蒙，將有兩位新科市議員張亞靜（Yajing , Zhang）與劉瑞蒙（Raymond Liu）當選，以及連任競選成功的市議員黃潔宜（Teresa Keng），加上目前現任市議員邵陽，在市議會七席市議員加市長的席次中，華裔市議員占有四席，在市議會中正式過半。

佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）爭取連任競選成功。（受訪者提供）
佛利蒙市議員黃潔宜（Teresa Keng）爭取連任競選成功。（受訪者提供）

佛利蒙在2023年的人口調查中，總人數為22萬6208，入榜全美百大城市之一。根據2020年全美調查中顯示，佛利蒙人口比率中，亞裔占有63.72%，亞裔成為該市最大多人口族裔。

為佛利蒙學區委員主席的張亞靜以高票當選，拿下第五選區市議員席次。（記者孫愛薇╱攝...
為佛利蒙學區委員主席的張亞靜以高票當選，拿下第五選區市議員席次。（記者孫愛薇╱攝影）

對佛利蒙深入了解的佛利蒙市議員邵陽表示，佛利蒙從1956年建市到現在，早期是白人為主的城市。但在1980與1990年代開始移入大量華裔及印度裔居民，城市人口結構出現巨大改變。

27歲劉瑞蒙當選佛利蒙市議員，為該市創市以來最年輕市議員。（受訪者提供）
27歲劉瑞蒙當選佛利蒙市議員，為該市創市以來最年輕市議員。（受訪者提供）

佛利蒙成為亞裔喜愛居住城市，邵陽分析，有三個主要吸引因素。第一，交通地理位置。將灣區比做一個房子，佛利蒙就如同一間臥室，適合居住與生活，離上班的地方也不遠。第二，治安佳。以同樣人口規模的城市來看，佛利蒙的治安在加州算是排名第二。第三，優質的公共教育。佛利蒙聯合學區提供公立學校的辦學品質，甚至有學校獲得加州藍帶的肯定，重視教育是亞裔移民的一項特質。

邵陽指出，從2018年開始佛利蒙市議會從五席變成七席後，就有三名華人市長與市議員。加上印度裔席次，整體市議會已亞裔過半。今年市議會雖有佛利蒙華裔市長高敘加（Lily Mei）卸任，但新增兩位新科華裔市議員，讓市議會首次華裔過半，也是全美百大城市唯一市議會華裔過半。

佛利蒙聯合學區學委中雖無華裔代表，但由華裔社區所支持的18歲印度裔候選人奈爾（Rinu Nair）勝選，加上27歲最年輕佛利蒙市議員劉瑞蒙當選，移民二代踴躍參政。邵陽表示，非常高興看到年輕一代的勝選，讓政治參與素養傳承給下一代。

對於有興趣參與公眾事務的民眾，邵陽建議從基層開始，注重社區服務，在社區留下好口碑，累積政治參與經驗，其次，能與在社區服務的民選官員取得聯繫，協助各項地方政府事務的推展。

關於佛利蒙成熟的華裔參政經驗，邵陽表示，與前人的努力與付出有莫大關係，從1997年開始，第一位佛利蒙民選華裔學委喬台雲開啟華人參政，2000年則有曹業雲擔任市議員與副市長，以及學區委員吳葦（Ivy Wu），「他們都是華人參政的先驅。因有前人的努力，後面才更多華人出來競選」。

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