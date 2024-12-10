驅離遊民帳篷等同「殘酷及異常懲罰」？聯邦法官駁回

法院裁定，執行公共露營禁令不等同於「殘酷及異常懲罰」。（本報檔案照）

舊金山 聯邦法官在上周針對一宗起訴舊金山市／縣府違規驅離遊民 帳篷案件，做出大幅限制訴訟範圍的裁決。該訴訟的原告是一家舊金山非營利組織及數名個人，旨在阻止市府人員清理遊民營地。

北加聯邦地區法院法官柳唐娜（Donna Ryu，音譯）裁定，提起訴訟的七個人，以及非營利組織「遊民聯盟」（Coalition on Homelessness），在其提出的多項主張中缺乏訴訟資格。

法官援引了美國最高法院7月份在「俄勒岡州Grants Pass市訴Johnson案」（City of Grants Pass, Oregon v. Johnson.）中的裁決，駁回了部分索賠要求。最高法的裁決駁回了執行公共露營禁令等同於「殘酷及異常懲罰」的主張。此類懲罰在美國憲法第八修正案中被禁止。

位於舊金山田德隆區的遊民聯盟於2022年9月提起訴訟，認為舊金山市／縣府通過傳票、逮捕以及迫使人們搬離的方式驅離遊民，違反了州及聯邦法律中「殘酷及異常懲罰」的禁令。

此外，訴訟還指控沒收遊民財產的行為構成了「不合理的搜查和扣押」，違反了憲法第四修正案。

柳唐娜的裁決保留了以第四修正案為由提出的索賠。該索賠也得到了先前一項禁令的支持。這項禁令防止在未提供存儲財產的情況下扣押人們的財產。柳唐娜也保留了原告根據州法重新提起訴訟的能力。

據悉，該訴訟共提出了13項指控，其中4項因Grants Pass案的裁決被駁回，其中兩項可能以違反州法律的指控重新提起，但無法基於聯邦法律重新提起。其他幾項指控被部分駁回。柳唐娜裁定部分原告未能證明其受到影響或損害，因此不具備訴訟資格。

根據法官的裁定，部分立場主張可在修訂的訴狀中重新提出。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）發表聲明，感謝這項裁定。他提到，訴訟中的個人原告在訴訟過程的大部分時間內，已獲得住房。

「這些人並未受到市府的傷害，未來受到傷害的風險也極小，因為其住房安排沒有時間限制。我們感謝法院今天的裁定，希望能讓我們更接近結案。」邱信福說。

遊民聯盟將相關問題轉交給美國公民 自由聯盟（ACLU）的法律顧問處理，該組織在此案中代表聯盟提起訴訟。

原告必須在18日提交修正後的起訴書。