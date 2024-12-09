保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方情形最嚴重

加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

維拉塞卡（Carolina Villaseca）住家位於布倫塢（Brentwood）社區，有一排排整齊的兩層房屋和修剪整齊的灌木叢，看起來不像被野火威脅的社區。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，然而10月份， 維拉塞卡的保險 公司Safeco Insurance發出通知，續保保單年度保費已經大幅上漲，將增加一倍多，從2700元增至5770元。

維拉塞卡說，她和丈夫在那裡住了九年，「價格每年都在上漲，在過去三年裡，價格呈指數級上漲。他們這樣做是為了讓人們負擔不起續保費用。」

另一家保險公司Mercury提供的保單價格為3100元。儘管價格令人震驚，但至少維拉塞卡找到了承保者。根據灣區 新聞小組分析，她所在的康曲柯士達縣郵區號94513地區，從2015年到2024年，在灣區九個縣中未續保的家庭保險保單數量最多，大約十分之一。

加州 範圍內有近760萬份房屋保險未續約。分析顯示，布倫塢郵區在此期間有1萬9366份未更新保單，排名第16 位。而加州受影響最嚴重的郵遞區號，是河濱縣特曼庫拉市（Temecula）的郵遞區號92592地區，有2萬6918個保單未更新。

加州全州範圍內有近760萬份房屋保險未續約。示意圖。(美聯社)

灣區其他地方未更新保險最多的郵遞區號，包括阿拉米達縣的都布林（94568）和佛利蒙（94536）；聖塔克拉拉縣的吉爾洛（95020）和聖荷西（95123）；聖馬刁縣的南舊金山（94536）；聖塔克魯茲縣的聖塔克魯茲（95060）。但康曲柯士達縣是灣區未更新最多的其他幾個郵遞區號的所在地，包括灣岬（94565）和安蒂奧克（94509）。

「我們機構的電話數量每天大約增加300%，而且幾乎每個故事都是一樣的，」舊金山ESI保險經紀公司的合夥人杜布羅夫斯基說， 「人們來找我說，『保險商拋棄了我，我正在尋找保險。』」

加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。保險公司辯稱，20世紀80年代末頒布的，旨在確保更公平費率的過時法規，使他們無法收取足夠的費用來反映不斷上升的成本和風險，迫使他們限制責任風險，或完全退出加州市場。

在州長紐森的推動下，保險廳長萊拉（Ricardo Lara）去年秋天提出了計畫，將在今年年底前通過新法規，以滿足保險公司的主要要求：更快批准升息；基於風險模型而非歷史損失的利率；以及獲得將災難性損失的再保險成本轉嫁給消費者的能力。作為回報，萊拉承諾，保險公司將必須在加州的火災風險地區提供更多保險。

保險廳發言人索勒（Michael Soller ）表示，這些努力已接近完成，隨著Allstate和Farmers等保險公司宣布計畫隨著改革的實施擴大加州的承保範圍，拯救保險市場工作也即將開始。