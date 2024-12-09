我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

保費漲不停 加州760萬房屋棄保 灣區這地方情形最嚴重

編譯組／綜合報導
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）
加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。（美聯社）

維拉塞卡（Carolina Villaseca）住家位於布倫塢（Brentwood）社區，有一排排整齊的兩層房屋和修剪整齊的灌木叢，看起來不像被野火威脅的社區。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，然而10月份， 維拉塞卡的保險公司Safeco Insurance發出通知，續保保單年度保費已經大幅上漲，將增加一倍多，從2700元增至5770元。

維拉塞卡說，她和丈夫在那裡住了九年，「價格每年都在上漲，在過去三年裡，價格呈指數級上漲。他們這樣做是為了讓人們負擔不起續保費用。」

另一家保險公司Mercury提供的保單價格為3100元。儘管價格令人震驚，但至少維拉塞卡找到了承保者。根據灣區新聞小組分析，她所在的康曲柯士達縣郵區號94513地區，從2015年到2024年，在灣區九個縣中未續保的家庭保險保單數量最多，大約十分之一。

加州範圍內有近760萬份房屋保險未續約。分析顯示，布倫塢郵區在此期間有1萬9366份未更新保單，排名第16 位。而加州受影響最嚴重的郵遞區號，是河濱縣特曼庫拉市（Temecula）的郵遞區號92592地區，有2萬6918個保單未更新。

加州全州範圍內有近760萬份房屋保險未續約。示意圖。(美聯社)
加州全州範圍內有近760萬份房屋保險未續約。示意圖。(美聯社)

灣區其他地方未更新保險最多的郵遞區號，包括阿拉米達縣的都布林（94568）和佛利蒙（94536）；聖塔克拉拉縣的吉爾洛（95020）和聖荷西（95123）；聖馬刁縣的南舊金山（94536）；聖塔克魯茲縣的聖塔克魯茲（95060）。但康曲柯士達縣是灣區未更新最多的其他幾個郵遞區號的所在地，包括灣岬（94565）和安蒂奧克（94509）。

「我們機構的電話數量每天大約增加300%，而且幾乎每個故事都是一樣的，」舊金山ESI保險經紀公司的合夥人杜布羅夫斯基說， 「人們來找我說，『保險商拋棄了我，我正在尋找保險。』」

加州在過去十年發生了一系列毀滅性且代價高昂的野火後，房產保險市場一直步履蹣跚，估計損失超過358億元。保險公司辯稱，20世紀80年代末頒布的，旨在確保更公平費率的過時法規，使他們無法收取足夠的費用來反映不斷上升的成本和風險，迫使他們限制責任風險，或完全退出加州市場。

在州長紐森的推動下，保險廳長萊拉（Ricardo Lara）去年秋天提出了計畫，將在今年年底前通過新法規，以滿足保險公司的主要要求：更快批准升息；基於風險模型而非歷史損失的利率；以及獲得將災難性損失的再保險成本轉嫁給消費者的能力。作為回報，萊拉承諾，保險公司將必須在加州的火災風險地區提供更多保險。

保險廳發言人索勒（Michael Soller ）表示，這些努力已接近完成，隨著Allstate和Farmers等保險公司宣布計畫隨著改革的實施擴大加州的承保範圍，拯救保險市場工作也即將開始。

保險 加州 灣區

上一則

聖塔克拉拉聖誕樹點燈 凝聚社區團結力量

延伸閱讀

旅遊補給站／加州埃爾克 美食美酒天堂

旅遊補給站／加州埃爾克 美食美酒天堂
喬州汽車保費急劇高漲 高居全美前5 引發改革呼聲

喬州汽車保費急劇高漲 高居全美前5 引發改革呼聲
最新研究：喬州非裔多數區 汽車保費貴11%

最新研究：喬州非裔多數區 汽車保費貴11%
加州租屋 聖地牙哥最貴 平均月租3175元

加州租屋 聖地牙哥最貴 平均月租3175元
加州國際馬拉松 8日沙加緬度登場

加州國際馬拉松 8日沙加緬度登場

熱門新聞

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右收到海嘯警報（Tsunami Warning）。（翻攝自tsunami.gov）

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

2024-12-05 15:21
一名小女孩在沃爾瑪（Walmart）超市大肆破壞店內商品。(擷自YouTube@FOX 26 Houston)

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

2024-12-05 09:08
亞馬遜與StudentUniverse合作，替學生與青年人提供25元機票優惠。（亞馬遜官網）

亞馬遜推25元機票 限時五天

2024-12-07 19:43
六名蘋果華裔員工涉嫌利用慈善計畫，向其中一名員工參與的非營利組織進行假捐款私飽中囊被控多項重罪。（示意圖取自Pexels）

蘋果6華裔員工涉假捐款真詐欺 中飽私囊逾15萬

2024-12-04 15:56
華埠116年老店三和粥粉麵餐館主廚兼合夥人即將退休，餐廳將於除夕關閉。(取自Sam Wo Restaurant臉書)

主廚退休 舊金山華埠116年老店「三和粥粉麵」將關門

2024-12-05 14:55
不少加州房產業主因野火風險而遭保險公司拒保。示意圖。(美聯社)

華裔花5800元升級房屋設施 保險公司仍拒保

2024-12-02 01:20

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊