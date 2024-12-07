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灣區7橋梁過橋費 明年調漲至8元

編譯組／綜合報導
灣區七座橋梁元旦起過橋費將增一元；圖為海灣大橋。（路透）
灣區七座橋梁元旦起過橋費將增一元；圖為海灣大橋。（路透）

信使報（Mercury News）報導，大都會交通委員會表示，從1月1日開始，灣區駕車者使用灣區七座橋梁中的一座時，將需要多支付一元的通勤費用。

在選民於2018年6月批准3號提案（Measure 3）、加州議會於2017年通過州參議會595法案 之後，2025年初的加價將是第三次，也是最後一次加價。第一次加價於2019年1月1日生效，第二次加價於2022年1月1日實施。

明年，兩軸汽車、卡車和摩托車通過舊金山-屋崙灣（San Francisco-Oakland Bay）大橋、安蒂奧克（Antioch）大橋、班尼西亞-瑪蒂尼茲（Benicia-Martinez）大橋、卡奎內斯（Carquinez）大橋、Dumbarton大橋、列治文-聖拉菲（Richmond-San Rafael）大橋和聖馬刁-海沃（San Mateo-Hayward）大橋時，將不得不支付八元，而不是目前的七元。

金門大橋（Golden Gate Bridge）按照自己的收費計畫運營，不在其中，並於今年早些時候提高了收費標準。

三軸或三軸以上的車輛在通過這些大橋時也需多支付1元。三軸車輛需支付18元；四軸車輛需支付23元；五軸車輛需支付2元；六軸車輛需支付33元；七軸或七軸以上車輛需支付38元。

未來幾年內，駕車者可能面臨的漲價還不止這些： 灣區收費局正在考慮到2030年將兩軸車輛的通行費提高到11.50元。

平日上下班尖峰時段，摩托車、符合條件的共乘車和清潔空氣車輛通過這些橋梁的優惠通行費，將從目前的3.50元增至4元。在同一工作日上下班時間內通過一座以上收費橋梁的駕車者將有資格享受50美分的折扣。

FasTrak新用戶可在好市多（Costco）和北加州部分華格林（Walgreens）商店領取過橋費標籤。客戶還可以在FasTrak網站上進行在線註冊，或通過電話撥打1-877-229-8655或撥打511，在第一個提示音中詢問「FasTrak」，或親自前往位於舊金山Beale街375號的FasTrak客戶服務中心進行註冊。

灣區 加州 舊金山

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