海嘯警告掀恐慌 學者：寧過當 勿遺憾

北加州的1號公路，5日擠滿了企圖疏散的車輛 (ABC NEWS電視截圖)

5日上午加州最西北部的漢寶德縣（Humboldt County）外海發生規模7的大地震 ，官方向北加州包括灣區 在內的沿海地區發布海嘯警告（tsunami warning）。這項警告引發嚴重恐慌，最後發現是一場虛驚。有些人質疑官府沒有審慎考量，專家則說「寧可過當，不要遺憾」。

聖荷西信使報報導，5日上午加州仍然是典型的陽光普照天氣，灣區和北加州數百萬部手機上突然彈出訊息：「海嘯警告…你有危險…馬上向高處或內陸移動。 」 國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 在漢寶德縣外海發生規模7地震後，上午10時49分發布了罕見的警告。

這導致警察機關緊急動員，在沿海和舊金山灣周圍的海嘯警報被拉響。柏克萊市下令濱海地區居民疏散，BART停止了列車的運行。焦慮程度急劇上升，有些民眾慌然不知所措，路上擠滿車輛，交通嚴重壅塞。

但一個小時後警報就被取消了。海嘯警告來自位於阿拉斯加州 帕爾默（Palmer）的NOAA國家海嘯預警中心，這是自2022年1月15日以來灣區首次收到海嘯警報。將近三年前，東加（Tonga）附近的太平洋海底火山無預警報發，引發海嘯預警（tsunami advisories），加州海岸地區有些居民疏散，包括舊金山和蒙特瑞灣。在某些地方，洶湧的海水淹沒了港口和低窪的沿海地區，導致海灘關閉。

海嘯預警的層級低於海嘯警告，但2022年1月加州有幾處海灘，確實因為海潮上升而關閉。5日那天發的是警告，卻連海潮上升的現象都沒出現，那麼發布海嘯警告是不是小題大作或杞人憂天？

柏克萊加大地震實驗室（Seismology Lab）研究員威廉森（Amy Williamson）說：「他們是採比較謹慎的心態，寧願先發出警告並在一小時後收回，而不是完全沒有警告而讓海岸線附近的人們承受可能非常嚴重的後果。」

海嘯是海水突然位移所引起的巨浪。海嘯源自日語中的「海港波浪」（harbor wave），大多數海嘯是由地震引起的，但有些海嘯可能是由水下山體滑坡（underwater landslides）、水下火山爆發（underwater volcanic explosions）甚至小行星（asteroids）撞擊水面引起的。

5日的震央離海岸只有40哩，而且震央和陸地之間沒有海島或浮標（buoys）可以測量海潮，因此官方決定先發布警告再繼續觀察。