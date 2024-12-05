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舊金山新住宅完工量 創12年新低

記者王子涵╱舊金山報導
市長布里德曾推動多項營建方面的寬鬆措施，她表示，這些改變將在她卸任後繼續推動住房建設。（記者王子涵╱攝影）
市長布里德曾推動多項營建方面的寬鬆措施，她表示，這些改變將在她卸任後繼續推動住房建設。（記者王子涵╱攝影）

舊金山2024年新住宅建設進程持續緩慢，城市預計創下近12年來最低的單年新房產量。

2024年至今，舊金山僅完成1205套住房單位，其中624套是可負擔住房。相比之下，2023年共建設了2593套，而在2016至2021年的建房高峰，每年的住宅完工量在4500至5250套之間。低谷在2011年和2012年，兩年合計僅增加了1300個住宅單位，當時的經濟仍在從2008年金融危機中復甦。

舊金山可能無法實現加州州府規定的地區住房需求評估目標（RHNA）。該目標要求舊金山市在2023年至2031年規畫建設8萬2000套新住房，但四分之一的時間過去，城市僅完成4.4%。未來的六年內，平均每年需完成1萬3000個單位才可能達標。目前，僅有4792個單位正在建設中。

雖然目前的數據令人擔憂，但一些大型城市開發項目正在發力，這表明如果利率持續下降且市中心商圈復甦，城市可能在短期內轉向復甦的快車道。

過去一年，舊金山住房官員與業主合作創建了增強型基礎設施融資區（EIFD），允許建設者通過未來稅收收入作為貸款，來建設道路和公用設施。在目標建設2600個住房單位的Potrero發電廠改住宅項目中，第一座105個單位的可負擔住宅已經動工。

在過去兩年中，基礎設施建設已經在金銀島和靠近甲骨文公園的Mission Rock發揮效果。Mission Rock已完成兩棟建築，共537個住房單位；而金銀島已建成或正在建設的住宅約有1000個單位。

已經在城市建房申請流程中的住房單位，目前預計有7萬2000個。現任市長布里德（London Breed）表示，對過去幾年地方和州法的變化充滿信心，認為這些改變將在她卸任後繼續推動住房建設。

布里德還推動了減少或取消申請費用、加快空置辦公樓轉換為住宅的過程、降低轉讓稅，以及減少市場價格開發商必須包含的可負擔住宅比例等措施，刺激新住房項目的開發。

舊金山預計創下近12年來最低的單年新房產量。（開發商提供）
舊金山預計創下近12年來最低的單年新房產量。（開發商提供）

舊金山 加州 貸款

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