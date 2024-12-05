2019至2023年 阿縣每周3人遭槍殺

據統計，2019年至2023年期間，阿拉米達縣平均每周有3名居民被槍枝殺害。圖為警方此前繳獲的槍械。（警方供圖）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price），4日發布了一份84頁的阿縣槍枝暴力流行和公共衛生緊急情況的全面報告，報告說，2019年至2023年期間，阿縣平均每周有三名居民被槍枝殺害。

報告每個部分都記錄了新冠疫情 大流行後槍枝暴力上升的趨勢，特別關注了阿縣與槍枝有關的婦女和兒童死亡人數的增加，每個部分還建議了縣打擊槍枝暴力和建設安全社區的創新方法。

報告表示，在2019年至2023年期間，阿拉米達縣平均每周有三名居民被槍枝殺害。槍枝暴力是阿拉米達縣的一個公共衛生問題，有多種形式，包括槍枝殺人、槍枝自殺、槍枝意外傷害和涉及警員的槍擊 。

2023年，阿縣發生111起槍枝殺人案、35起槍枝自殺案和2起其他與槍枝有關的死亡（包括意外傷害、意圖不明和警員參與的槍擊）。除了死亡之外，槍枝暴力還導致許多倖存者嚴重受傷。2022年，因槍傷而前往急診室就診的有344人，住院的有231人。

官善貞說，每項統計數據背後都是一個破碎的家庭和社區，地檢長辦公室採取了大膽的措施來打擊槍枝暴力，同時促進公平並為倖存者提供治療。

該報告重點介紹了防止槍枝落入危險人物之手的策略。上個月，檢察官辦公室獲得加州 司法委員會的550萬元撥款，用於與執法部門和法院合作，幫助改善槍枝案件和槍枝放棄令（禁止擁有槍枝的人上交槍枝）的合規性和案件管理。

官善貞說，辦公室啟動一項創新的槍枝暴力限制令外展項目，旨在向社區宣傳如何從對自己和他人構成危險的人手中收繳槍枝和彈藥，以及家庭暴力和槍枝暴力的相互關係。辦公室與執法部門合作夥伴舉行槍枝暴力圓桌對話，並與阿縣公共衛生部門合作編寫報告，也支持屋崙停火計畫的過渡，並與法院合作夥伴共同實施試點性的導師槍枝轉化項目，為持有槍枝的非暴力青年提供中斷潛在傷害升級的途徑。