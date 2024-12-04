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雲端數據儲存巨擘「雪花」重返灣區 租77萬平方呎辦公室

編譯林思牧／綜合報導
雲端數據儲存巨擘雪花（Snowflake）新執行長拉馬斯瓦米。 (YouTube視頻截圖)
雲端數據儲存巨擘雪花（Snowflake）新執行長拉馬斯瓦米。 (YouTube視頻截圖)

雲端數據儲存公司「雪花」（Snowflake）三年前把總部遷出加州。如今公司重返灣區，並向臉書母公司Meta轉租77萬平方呎辦公空間，成為灣區許多年來的最大辦公室租約。

舊金山紀事報報導，雪花這次在蒙洛公園（Menlo Park）向Meta租了77萬3000平方呎的辦公空間，是疫情爆發至今灣區最大的辦公室租約。這筆租約意義重大，不僅是因為在許多公司一直在尋求脫手辦公空間的情況下，而且租約規模龐大。還特別是因為它代表了一家公司對灣區的重大承諾。雪花在2021年的宣布成為當時頭條新聞：總部不要設在加州。

雪花隨後指定蒙他拿州波茲曼（Bozeman）作為其「主要執行辦公室」（principal executive office），因為執行長CEO斯鹿特曼(Frank Slootman) 和首席財務官CFO斯卡佩利(Mike Scarpelli) 就是住在那裡。公司當時並表示它將擁有「全球分佈」的員工隊伍，公司根本不再設立總部地點。

斯鹿特曼於2月辭職，由人工智慧專家、谷歌前高管拉馬斯瓦米 (Sridhar Ramaswamy) 接任。雪花是雲端數據儲存的巨擘，在許多地點一共雇有7000名員工。

蒙洛公園新園區將設有健身房、商務訓練設施、室內和室外咖啡廳座位、會議室等，地點靠近海灣公園（Bayfront Park）。雪花公司主管表示，新地點將為公司提供發展空間。 「雪花一直處於前所未有的成長軌道，我們令人難以置信的新校園將適應我們未來幾年的持續成長。」

雖然蒙洛公園將成為該公司最大的北美辦公地點，但公司表示將保持「無總部」的狀態。雪花目前在其前總部聖馬刁 Concar Dr. 450 號租用了超過20萬平方呎的空間，該協議將於八年後到期。去年8月時舊金山商業時報指出，雪花正在調查矽谷市場，尋找新的辦公空間。蒙洛公園的租約將於2033年到期。

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