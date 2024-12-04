馬連縣調升生活及家庭看護最低時薪 元旦生效

馬連縣最低生活時薪和家庭看護最低時薪明年元旦起調升。（取自Pexels）

「信使報」（Mercury News）報導，馬連縣（Marin County）的 「生活時薪 」（living wage）標準和家庭看護助理的工資將於明年1月1日提高。

生活時薪將從每小時18元提高到18.70元。馬連縣居家支持服務公共管理局（In-Home Supportive Services Public Authority of Marin，或稱 IHSS）工人的工資將從每小時19元上漲至19.50元。

生活時薪法令於2002年通過，要求業務價值達到或超過2萬5000元的縣承包商和分包商為其員工提供高於州最低工資標準的最低工資。

議員們批准了縣行政辦公室提出的將生活時薪上調70美分的建議。這項建議反映了從2023年4月到2024年4月灣區 消費價格指數3.8%的增長。

此外，生活時薪上調還影響到少數縣級雇員。這些職位包括圖書館助理、縣服務人員 、活動服務員以及公園和開放空間季節性助理。

在過去幾年中，通常當生活時薪率上升時，該縣IHSS工作人員的工資率也隨之上升。

但今年，馬連縣生活時薪的提高不會影響 IHSS 工作人員的工資。因為他們的工會在6月份通過談判簽訂了一份新合同，將工資提高到每小時19元。

儘管如此，縣議會還是批准將工資提高到每小時19.50元。這筆費用將全部由州政府承擔。

IHSS 工作人員的工資由聯邦政府 、州政府和縣政府共同提供。聯邦政府承擔50%的費用，州政府承擔32.5%，縣政府承擔17.5%。

州政府承擔費用以確保 IHSS 的工資保持每小時比州最低工資高出3元，因此州將承擔馬連的加薪費用。州最低工資定於1月份從16元提高到16.50元。

聖馬刁縣的IHSS工作人員將獲得最高工資：每小時21.30元。聖塔巴巴拉（Santa Barbra）的IHSS工作人員屆時將獲得每小時18.67元的工資，舊金山 的IHHS工作人員的工資為每小時21.50元。

根據新合同規定，馬連縣IHSS工作人員的時薪將在2月份再漲25美分，達到每小時19.75元。該縣將承擔這一漲幅的費用。

新的IHSS合同劃撥了7萬5000元用於向通過登記處工作的護理人員提供獎勵金，並畫撥了6500元用於其他獎勵。合同還向為西馬連區居民提供服務的IHSS工作人員提供200元的獎金，以補償他們的長途通勤費用。