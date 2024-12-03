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新創公司Greptile執行長 要求員工每周至少工作84小時

編譯林思牧╱綜合報導
Greptile 創始人古普塔的工作制度引起爭議。(社交媒體X)
Greptile 創始人古普塔的工作制度引起爭議。(社交媒體X)

舊金山人工智慧新創公司Greptile執行長最近在社交媒體上說，他要求公司員工每周至少工作84小時，有很多人批評他在壓榨下屬。

舊金山紀事報報導，Greptile執行長古普塔(Daksh Gupta)最近在社群媒體上發布了「工作與生活不平衡」作風的帖子，引發了激烈的爭論。員工每周至少工作84小時，甚至更多。儘管有些人批評古普塔的做法是剝削性的，但這位新創公司的創辦人表示，他的理念吸引了尋求緊張、高壓力工作環境的才華橫溢的年輕人。

23歲的古普塔在X上寫道：「這可能很難相信，但確實有人想要這種生活方式，儘管只是少數。」這位舊金山居民表示，他告訴他在2023年共同創立的公司Greptile的潛在求職者，進公司意味著周一至周六從早上9時工作至少到晚上11時，有時周日也要工作。

他在貼文中說，「我強調環境壓力很大，而且不能容忍水準不夠的工作品質」。公司網站稱，Greptile是一家為其他開發者行銷人工智慧工具的早期新創公司，於6月完成了由Initialized Capital領投的410萬元種子輪融資。根據Greptile網站上的招聘信息，該公司的軟體工程師估計每年可賺12萬至20萬元。

古普塔表示，他以透明的作風向申請人提前透露了他的高期望。古普塔說：「一開始我覺得這樣做是不好的，但我現在相信透明度是好的，我寧願人們從一開始就知道這一點，而不是在上班之後才發現。」

員工通常會在上午8:45至9:15之間陸續來到位於泛美金字塔（Transamerica Pyramid）的辦公室。他們在新的一天開始時會聚在一起分享最新動態並設定當天的目標。中午左右，古普塔通常會在附近的MIXT Salads為團隊買回午餐。員工通常在辦公室的一張大桌上一起吃飯，有時候他們會出去吃午餐。

古普塔說，「深度工作」在下午進行，對話較少。員工有時會休息去健身房約一個小時。零食隨手可得：在Costco購買的水果和優格。

晚餐通常是跟Uber Eats訂餐，飯後繼續工作到9時下班，有些人會待到11時才回家。古普塔是周一到周五上班，周六和周日共同創始人Soohoon Choi會到辦公室坐鎮。他的發文瘋傳後，有人批評說，他的員工最後必然會到「油盡燈枯」（burnout）地步。

舊金山 人工智慧 社群媒體

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