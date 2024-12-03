英特爾執行長基辛格突然宣布退休 公司前景不明

執行長基辛格突然宣布退休，英特爾前景未明。（美聯社）

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）12月1日突然宣布退休 。他的離職代表了矽谷這家科技大企業充滿挑戰章節的結束。然而，面對激烈的競爭和日益嚴重的財務困難，英特爾正處於前途未卜的十字路口。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，自基辛格2021年接任執行長以來，儘管為了徹底改革其製造技術並將公司轉型為頂級晶片製造商，英特爾進行了大量投資 ，但表現一直趕不上Advanced Micro Devices（AMD）和Nvidia等競爭對手。

與此同時，英特爾的財務問題也很嚴重。今年8月，英特爾宣布在全球裁員 1萬5000人；10月，英特爾公布的第三季度財務報告顯示，受到大規模裁員和企業結構重整的影響，當季虧損金額創下166億元的新紀錄。

這家總部位於南灣聖塔克拉拉的科技業巨擘，其執行長無預期退休，自然也引起灣區高科技業界的關注。

在告別聲明中，基辛格稱，能在英特爾與業界最優秀、最聰明的人共事，是他一生的榮幸。他同時回顧了任內遇到的困難，承認為了因應公司當前的困境，需要做出艱難的決定。

基辛格說：「今天是苦樂參半的日子，因為我職業生涯大部分的時間都是在這家公司度過的，它是我人生重要的一部分。對我們所有人來說，這是充滿挑戰的一年，因為我們做出了艱難但必要的決定。我永遠感謝全球各地曾經與我共事過的同事。」

基辛格18歲就開始在英特爾工作，成為公司首位科技長。他後來曾轉戰其他公司，但於2021年重返英特爾擔任執行長。

在基辛格提出辭呈後，英特爾任命了兩位高層主管金斯納（David Zinsner）和荷索斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長。董事會還成立了一個搜尋委員會，物色接替基辛格的人選。

英特爾獨立董事會主席伊里（Frank Yeary）承認，要恢復投資人信心、重振英特爾在產品開發和製造能力方面的領導地位，還有很多工作要做。

伊里發出聲明說：「身為董事會，我們知道，產品團隊必須是公司所有業務的中心。我們的客戶要求我們做到這一點，我相信我們會做到。」

為了提高員工的士氣，英特爾近期象徵性恢復了提供免費咖啡和茶的福利。但在公司持續努力改善財務的情況下，許多其他福利仍未恢復。