我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

致敬裴洛西 舊金山19層聯邦大樓以她為名

記者王子涵／舊金山報導
聯邦大樓2日以前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的名字重新命名，以致敬裴洛西的傑出貢獻。（記者王子涵／攝影）
聯邦大樓2日以前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的名字重新命名，以致敬裴洛西的傑出貢獻。（記者王子涵／攝影）

位於舊金山第7街的聯邦大樓2日以前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的名字重新命名，以致敬裴洛西的傑出貢獻。

到場祝賀的包括國會議員艾許（Anna Eshoo)、穆林（Kevin Mullin）、當選國會議員李卡多（Sam Liccardo）、當選國會議員西蒙（Lateefah Simon）、加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、聯邦總務署署長卡納漢（Robin Carnahan）、前舊金山市長艾格諾斯（Art Agnos）、勃朗（Willie Brown）、當選市長羅偉（Daniel Lurie）、舊金山市議會成員等。

裴洛西與丈夫保羅裴洛西在大樓前，共同揭幕了新標識。短暫的停留後，在大樓內部的會議廳，舊金山男同志合唱團演唱國歌開啟了議程。

裴洛西表示，能夠在國會代表舊金山的價值觀是她的榮幸。這包括有尊嚴的工作、人權、生育正義、LGBTQ平等、尊重移民，以及對地球和彼此的關懷。她在華府所做的工作都是基於這些價值觀。

裴洛西說：「當有人問我，國會面臨的三個最重要的問題是什麼？我總是回答：我們的孩子；我們的孩子；我們的孩子。他們的健康、教育、家庭住房和經濟安全，一個讓利於他們成長的乾淨、安全且無槍支的環境，一個和平、且人人都被接納、實現自我價值的世界。這就是我的初衷。」

這座19層的聯邦辦公樓占地約為64萬平方呎，建成於2007年。（記者王子涵／攝影...
這座19層的聯邦辦公樓占地約為64萬平方呎，建成於2007年。（記者王子涵／攝影）

這座19層的聯邦辦公樓占地約為64萬平方呎，建成於2007年。在裴洛西代表加州第11選區的37年裡，這裡是她位於舊金山的主要辦公室，同時也是眾多聯邦機構在舊金山的分支，如勞工部、農業部、交通部等。在大樓建成的同一年，裴洛西成為美國歷史上首位擔任聯邦眾議院議長的女性。

大樓由建築公司Moriphosis設計，設計師梅恩（Thom Mayne）講述大樓的設計理念源於普世價值，並著重將自然光、流動的空氣、開放空間、循環水等概念引入設計中。大樓在建成的十多年獲得了無數建築設計獎項。

裴洛西 舊金山 加州

上一則

金山市府推「巴士送遊民返家」挨轟：想眼不見為淨

下一則

灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

延伸閱讀

賴清德提台灣3積極行動 與裴洛西通話20分鐘

賴清德提台灣3積極行動 與裴洛西通話20分鐘
WSJ：賴清德發出訊號 希望美在川普領導下繼續挺台

WSJ：賴清德發出訊號 希望美在川普領導下繼續挺台
田德隆「金門感恩日」 派對 裴洛西：尊重幫助弱勢

田德隆「金門感恩日」 派對 裴洛西：尊重幫助弱勢
5年內解決遊民問題 羅偉計畫私募1.75億

5年內解決遊民問題 羅偉計畫私募1.75億
裴洛西：若拜登早點退選、辦初選定接棒 局面或不同

裴洛西：若拜登早點退選、辦初選定接棒 局面或不同

熱門新聞

受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

2024-11-28 14:40
節日假期間，不少顧客到店鋪消費。（記者劉先進╱攝影）

黑五購物省錢找特價 華人有秘訣

2024-11-30 01:20
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
北加聯邦地方法院表示，華裔金東權（音譯）和陸弈民（音譯）涉嫌協助和教唆他人提交虛假庇護申請，遭到逮捕並起訴。（取自起訴書）

華裔仲介造假庇護申請遭起訴 每人收5千 事成還討紅包

2024-11-29 13:27
不少加州房產業主因野火風險而遭保險公司拒保。示意圖。(美聯社)

華裔花5800元升級房屋設施 保險公司仍拒保

2024-12-02 01:20
BetCalifornia本月發布的最新研究稱，麥當勞取代In-N-Out Burger，成為2024年加州最受歡迎的快餐店。（記者葛歆睿╱製圖）

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

2024-11-30 20:16

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業