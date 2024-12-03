致敬裴洛西 舊金山19層聯邦大樓以她為名

聯邦大樓2日以前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的名字重新命名，以致敬裴洛西的傑出貢獻。（記者王子涵／攝影）

位於舊金山 第7街的聯邦大樓2日以前聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）的名字重新命名，以致敬裴洛西的傑出貢獻。

到場祝賀的包括國會議員艾許（Anna Eshoo)、穆林（Kevin Mullin）、當選國會議員李卡多（Sam Liccardo）、當選國會議員西蒙（Lateefah Simon）、加州 副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、聯邦總務署署長卡納漢（Robin Carnahan）、前舊金山市長艾格諾斯（Art Agnos）、勃朗（Willie Brown）、當選市長羅偉（Daniel Lurie）、舊金山市議會成員等。

裴洛西與丈夫保羅裴洛西在大樓前，共同揭幕了新標識。短暫的停留後，在大樓內部的會議廳，舊金山男同志合唱團演唱國歌開啟了議程。

裴洛西表示，能夠在國會代表舊金山的價值觀是她的榮幸。這包括有尊嚴的工作、人權、生育正義、LGBTQ平等、尊重移民，以及對地球和彼此的關懷。她在華府所做的工作都是基於這些價值觀。

裴洛西說：「當有人問我，國會面臨的三個最重要的問題是什麼？我總是回答：我們的孩子；我們的孩子；我們的孩子。他們的健康、教育、家庭住房和經濟安全，一個讓利於他們成長的乾淨、安全且無槍支的環境，一個和平、且人人都被接納、實現自我價值的世界。這就是我的初衷。」

這座19層的聯邦辦公樓占地約為64萬平方呎，建成於2007年。（記者王子涵／攝影）

這座19層的聯邦辦公樓占地約為64萬平方呎，建成於2007年。在裴洛西代表加州第11選區的37年裡，這裡是她位於舊金山的主要辦公室，同時也是眾多聯邦機構在舊金山的分支，如勞工部、農業部、交通部等。在大樓建成的同一年，裴洛西成為美國歷史上首位擔任聯邦眾議院議長的女性。

大樓由建築公司Moriphosis設計，設計師梅恩（Thom Mayne）講述大樓的設計理念源於普世價值，並著重將自然光、流動的空氣、開放空間、循環水等概念引入設計中。大樓在建成的十多年獲得了無數建築設計獎項。