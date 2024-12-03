19輛Caltrain退役柴油火車售出 將前往秘魯服務

由於Caltrain已改用電動火車，其退役柴油動力火車將前往秘魯服務當地交通。（取自Caltrain官網）

「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，根據加州 火車（ Caltrain） 發布新聞稿，由於Caltrain已改用電動火車，其退役的柴油列車將被送往秘魯利馬（Lima, Peru），為那裡的鐵路客運服務。

經過七年的電氣化工作，Caltrain於9月21日在聖荷西、舊金山和吉爾洛之間的51哩走廊上改用全電動火車。隨著大部分柴油車隊的退役，Caltrain出售了19輛柴油機車和90輛退役車廂。秘魯利馬市政府同意支付600萬美元購買這些機車，以支持利馬與盧里根喬-喬西卡（Lurigancho-Chosica）地區之間的線路。

Caltrain戰略總監薩金特（Sam Sargent）說：「從各個層面來看，我們都非常興奮，因為40年來，這些設備為半島地區提供了非常好的服務。我們在近40年的時間裡投入了大量的時間和精力，坦率地說，也投入了大量的愛來維護這些設備。它們能夠獲得第二次生命，為人們提供運輸服務，真的令人欣慰。」

Caltrain發言人利伯曼（Dan Lieberman）說，自從改用電動火車以來，Caltrain在10月份為超過75萬名乘客提供了服務，這是自COVID-19疫情以來報告的最高數字。周末的乘客量增幅最大，周末提供半小時一班的列車服務，而不是一小時一班。

「電氣化是加州列車服務的全面改進。它的運行比以往任何時候都更清潔、更環保，而且總體上更快、更安靜、更高效、更舒適，還支持 Wi-Fi。」利伯曼說，「電氣化服務帶來了許多巨大的改進，看到這麼多人利用電氣化服務，我們感到非常高興。」

將被送往利馬的列車車廂建於1985年至1987年間，在退役前曾為灣區 數百萬乘客提供服務。

這些火車車廂將幫助利馬發展通勤鐵路服務，從利馬中部的主要火車站到喬西卡鎮之間的距離為25哩。在美國國務院（U.S. Department of State）、美國商務部（Department of Commerce）和灣區空氣品質管理區（Bay Area Air Quality Management District）的支持下，Caltrain斷言，這次轉運將為南美國家帶來巨大的環境效益。薩金特說，如果駕車者乘坐火車，排入空氣中的二氧化碳量將大幅減少，從而解決重大空氣品質問題。

利馬周邊常見的交通方式有汽車、火車和私人巴士。這也將幫助該地區的人們更方便地出行，解決嚴重的交通擁堵問題。

最終，環境效益使Caltrain獲得了空氣品質管理區的豁免，使機車繼續運行。利伯曼說，如果交易沒有通過，退役機車可能會被報廢或賣給收藏家。