華裔花5800元升級房屋設施 保險公司仍拒保

不少加州房產業主因野火風險而遭保險公司拒保。示意圖。(美聯社)

蘇諾瑪縣華裔房主艾德•黃（音譯，Ed Wong）發現自己處於一種罕見的境地：他清楚地知道自己需要做什麼才能避免被保險 公司拒保。公司甚至給了他一份清單。其中包括燃氣、管道和安全系統的三個強制性升級，以及兩個建議性升級。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，黃在幾個月的時間裡完成了所有五項改進，並採取了進一步措施來，降低他的房屋在野火中著火風險。最終帳單金額超過5800元。

但就在最終完成時，保險公司Privilege Underwriters Reciprocal Exchange（PURE）通知他，拒絕在2025年續簽保單。

「他們讓我克服了所有這些困難。甚至一直問我什麼時候能完成，」黃說，「我終於完成了，然後他們就拋棄了我」。

保險業和加州 政府一直建議房主投資降低風險等級的措施，以使更容易找到保險且更便宜。但許多人，比如黃，花費數千元進行升級，卻被告知這還不夠。

黃的被拒續保之路從4月開始，當時他收到消息稱PURE將派一名檢查員到他家。他的保單續保日期為2025年1月。

PURE Insurance是加州規模較小的家庭保險公司之一；到2023年，該公司僅占市場的0.7%。

黃意識到，他位於蘇諾瑪縣西部農村的家可能被視為山火 風險較高的房產。 2021年，他花了2000多元安裝了防餘燼通風口，以減少他的家因空氣中的火花而著火的機會。

因此，當檢查員4月訪問他的房產時，黃問他應該擔心火災風險嗎？黃說，檢查員稱「這個區域並不被認為是高火災風險」，且對房產在解決火災風險方面沒有任何要求或建議。

檢查員透過電子郵件向他發送了一份在保單更新日期之前需要採取的措施清單，以及降低其財產風險的其他建議。黃做到了這一切，甚至在當地犯罪率很低的情況下安裝了防盜警報系統。

10月17日，即預定續保日期前三個月，他向PUR發送了所有升級任務已完成的證明。在同一天的信中，PURE告知黃，由於野火風險，他的房產保單不會被更新。

根據通知，黃的房產因其「到灌木叢的距離、燃料類型、面積、通往住宅的通道、社區規模和地形」而被列為拒保。

PURE最近似乎收緊了其野火風險標準。它在向加州保險廳提交文件中指出，風險評分較高或某些其他因素的房屋不符合資格。

PURE在文件中寫道，它不會因為新準則而不再續簽任何保單，但承認，如果保單不符合公司的承保準則，包括野火風險的準則，它確實會放棄保單。

黃表示，PURE從未告知他新的更嚴格標準，也沒有告知他這些標準是否會導致他不再續約。

黃說，他理解保險公司在決定是否提供保險時需要考慮山火風險。但他也非常沮喪。「如果他們知道他們要放棄我，他們就不應該讓我經歷這些困難。這是我最失望的，」他說。

加州保險廳發言人索勒（Michael Soller）表示，在某些情況下，遇到與黃類似情況的房主，可能可以要求保險公司改變其決定。加州法規要求保險公司的續保標準「具體、具有客觀因素，並且與被保險人的損失風險有實質關係」。

截至發稿本報未能獲得PURE保險公司回應。