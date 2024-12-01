住房抵押貸款詐騙5500萬 灣區3人被判刑1年至2年

灣區住房市場火熱，貸款者要小心貸款欺詐。（記者劉先進／攝影）

北加聯邦地方法院高級法官布雷爾（Charles R. Breyer）宣布，灣區三人因為參與住房抵押貸款 詐騙陰謀，分別被判處24個月、14個月和12個月監禁。透過虛假的貸款申請和收入資訊，三人幫助購房者獲得5500萬的住房貸款。

根據法庭記錄，三人分別為52歲的舊金山 人布迪塔斯林（Tjoman Buditaslim），來自德利市59歲的瑪蒂尼茲（Jose Martinez）和27歲的聖荷西人特萊茲（Jose Tellez）。另一個被告、52歲來自舊金山的霍拉塞克（Travis Holasek）早在2023年11月就被起訴。四名被告均承認共謀實施電信欺詐。

根據法庭記錄，布迪塔斯林在2019年吊銷執照之前是一名持照房地產 經紀人。從2018年到2022年，他共策畫約102筆房屋貸款，金額超過5500萬元，這些貸款都是基於虛假和欺詐性的貸款申請資訊。他知道，如果使用真實的收入資訊，申請人就無法通過資格審核。在申請人不知情的情況下，他偽造虛假文件，包括虛假的司法離婚判決書、不存在子女的贍養費和子女撫養費支票、銀行對帳單和貸款申請，從而虛增申請人的收入。

貸款公司根據虛增的收入資訊向布迪塔斯林的客戶發放住房貸款。當客戶購買房屋時，他和同夥通過第三方託管付款或直接向客戶付款的方式獲利。他承認，聯邦住房管理局（FHA）為許多以欺詐手段獲得的抵押貸款提供了保險，為防止某些貸款被取消贖回權，損失約48萬6484.38元。

根據馬丁內斯的認罪協議，身為持證房地產經紀人的馬丁內斯，明知布迪塔斯林會利用虛假和欺詐性的貸款申請資料和資訊，幫助客戶獲得住房貸款，卻依然向客戶推薦他。布迪塔斯林為馬丁內斯的房地產客戶獲得約49筆貸款，總額約為2770萬。作為購房者的代理人，馬丁內斯賺取近59萬房地產經紀佣金。

根據特萊茲的認罪協議，他在一家抵押貸款公司擔任貸款員，負責接收房屋抵押貸款申請和證明文件，並根據其雇主和聯邦住房管理局的規定和準則，確定申請人是否符合抵押貸款條件。作為共謀的一部分，特萊茲根據虛假和欺詐性的收入資訊，幫助發放約30筆住房抵押貸款，價值超過1700萬。儘管他知道，基於虛假和欺詐性的收入陳述，必須停止或警告相應貸款申請，但他故意協助發放和資助貸款。從這30筆欺詐性貸款中賺取超過13萬4000元的佣金。

除監禁之外，布雷爾還判處三名被告三年緩刑。布迪塔斯林還被勒令賠償139萬3018.46元，瑪蒂尼茲被勒令賠償84萬847.35元，特萊茲被勒令賠償85萬8321.67元。三人將在明年2月3日開始服刑。霍拉塞克定於2024年12月4日宣判。

聯邦住房和城市發展部（HUD）監察長辦公室代理特別主管斯托克曼（Joshua Stockman）表示，被告和其他同謀參與了5500萬元的住房抵押貸款欺詐計畫，偽造重要文件，使原本不符合貸款資格的人獲得了貸款。當個人對聯邦資助的項目進行欺詐時，會給項目可行性帶來重大風險，並限制可用於幫助辛勤工作的美國人擁有住房的財政資源。