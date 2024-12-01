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Airbnb附加費幾乎和房價一樣貴 用戶不滿另選飯店

編譯廖宜怡／綜合報導
用戶稱，Airbnb現在收取的一些附加費高得讓人覺得荒謬。（美聯社）
用戶稱，Airbnb現在收取的一些附加費高得讓人覺得荒謬。（美聯社）

多年來，短租屋業者Airbnb為旅客提供價格合理、賓至如歸的住宿體驗，從入住維多利亞式建築，到迷人的市中心公寓，Airbnb一直都有一批死忠的用戶支持。

然而，丹佛郵報（Denver Post）指出，使用Airbnb的成本已大幅上漲，在許多情況下，它已不再是比飯店便宜的住宿選擇。

剛完成一次獨自穿越美國公路旅行的用戶哈恩（Jack Hahne）表示，Airbnb的住宿成本和體驗已今非昔比。他說：「很多時候，Airbnb的價格和飯店差不多，或許便宜一點。但在像入住時間方面，就不像飯店那麼有彈性。」

哈恩還說：「早在2015、2016年時，人們很喜歡它的社交性質，當時Airbnb很多出租單位都是某人家中的某個房間。」

丹佛郵報表示，Airbnb的預約價是根據房東設定的每晚房價，加上房東或Airbnb決定的其他附加費和成本得出的。除了服務費和地方稅，房東還可能收取清潔費、額外房客費和寵物費。這些隱藏費用可以讓一個每晚只需55元的住宿，最終變成兩晚總價254.25元，遠高於預期的110元，光清潔費就收了85元。另一個周末每晚房價130元的Airbnb單位，清潔費為120元，幾乎和每晚房價一樣貴，在扣除其他附加費後，總收取金額超過470元。

另一名Airbnb用戶赫南德茲（Nicole Hernandez）表示，她注意到Airbnb價格的變化。她說：「我第一次使用Airbnb時，我覺得我可以在一個商業化程度較低、與社區關係較緊密的地方，找到很划算的住宿。但多年來，它變得愈來愈昂貴和商業化。」

赫南德茲說，她並不介意房東收取其他費用，例如清潔費，只要合理即可。她說：「我不介意在離開前幫房東拿掉床單，或做一些其他簡單的清潔，這是一種尊重房東的行為。但是，我遇過一些清潔費比每晚總價還高的情形，這很荒謬。」

Airbnb共同創辦人暨執行長切斯基（Brian Chesky）在今年5月的財報會議上表示，他們注意到用戶對價格上漲感到不滿，而且有些出租單位因為定價太高沒有人預訂。

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