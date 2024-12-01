舊金山市長專欄／訪華埠安老自助處 共度感恩節

布里德市長訪問安老自助處。(布里德辦公室提供)

親愛的讀者們：

希望你與親友共度了一個愉快的感恩節，感謝我們的社區合作夥伴，讓我有機會參與多項活動，與長者和高中生一同慶祝這個溫馨的節日。對於我們攜手努力取得的成果，讓舊金山 蓬勃發展，我深感感激。

作為一項長久以來的傳統，我與舊金山警察局、消防局、公園巡警局，以及縣警長宮本保羅等公共安全合作夥伴，一起前往華埠的邵逸夫夫人中心，與長者們交流並致以問候。安老自助處一直是我們保護長者的重要合作夥伴，幫助他們在看醫生、探訪朋友等日常活動中保持安全無憂。我們在2021年所推出了「長者護送服務」計畫已為超過3000名長者提供近2萬小時的陪伴服務，確保他們在社區中的安全與安心。

布里德市長訪問安老自助處。(布里德辦公室提供)

布里德市長訪問安老自助處。(布里德辦公室提供)

布里德市長訪問安老自助處。(布里德辦公室提供)

在公共安全方面成果離不開社區組織與各個執法機構的通力合作。舊金山的犯罪率目前已降至十年來的最低水平，這反映了多方努力的效果。

自我上任以來，我的策略始終集中於增加警力人數、加強執法力度，以及投資 社區導向的警務替代方案。我們與舊金山警察局、地方檢察官辦公室及其他合作夥伴緊密協作，針對藥物濫用、露天毒品交易市場和有組織零售盜竊等挑戰，實施了一系列針對性行動。感謝您對我於3月提出的E提案的支持，我們的警察如今能夠運用自動車牌讀取器、無人機和移動安全攝影機等高科技術來預防和調查犯罪。

除此之外，我們的合作還延伸至社會發展領域，特別是為年輕人提供機會。我們通過職業培訓計畫和勞動力發展的投資，致力於為所有居民創造更安全、更公平的環境。

舊金山在公共安全方面的成功，證明了合作與綜合方法的重要性。通過與社區組織、州及聯邦執法機構的合作，以及對警察改革的承諾，我為舊金山在建立更安全和公平環境方面取得的重大進展深感自豪。

在這個節日期間，我希望您能繼續支持本地經濟，前往市內商業走廊支持小商業、購物和用餐。同時，為了社區安全，警察局將繼續部署警員在街上巡邏，並派遣便衣警員和其他安全行動。

最後，我祝賀鮑寶華高中與林肯高中的同學參與了今年的「火雞盃」足球比賽。感謝所有教師、家長和義工，讓這項始於1920年代的舊金山節日傳統，繼續成為凝聚社區精神的美好時刻。

布里德市長為「火雞盃」高中足球賽開球擲硬幣。(布里德辦公室提供)

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德