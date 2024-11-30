4中籍走線客涉詐騙 查獲7千篡改禮品卡

嫌疑人主要針對開架展示禮品卡的商店下手，如雜貨店和五金行，作案範圍遍及北加州幾個縣、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州。（沙加緬度縣警察局X平台）

四名中國走線客因涉嫌禮品卡詐騙被警方逮捕，調查人員查獲了7000多張被篡改的禮品卡，作案範圍遍及北加州 幾個縣、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州 。

沙加緬度縣警察局本周透過社交媒體X平台宣布，45歲的陳建（音譯：Jian Chen）、35歲的薛強（音譯：Qiang Xue）、35歲的方春亮（音譯：Chunliang Fang）、38歲的于學偉（音譯：Xuewei Yu）於11月14日被逮捕。

監獄 和法庭記錄顯示，四人目前被關押在沙加緬度縣監獄。他們被指控犯有串謀犯罪，取得禮品卡並意圖非法使用、出售或轉讓。有組織的零售竊盜，以及購買或接收被盜財產。

沙加緬度縣地檢處於11月18日對這四名男子提起刑事訴訟。被告上周在沙加緬度高等法院出庭參加傳訊聽證會。

警方透露，這四名被捕男子均來自中國，他們在過去18個月內，先抵達中美洲，然後穿越南部與墨西哥邊境非法進入美國。他們涉嫌從北加州幾個縣的100多家商店，以及內華達州、俄勒岡州和華盛頓州的商店拿走禮品卡。主要針對開架展示禮品卡的商店下手，如雜貨店和五金行。

在調查過程中，專案小組來到了一個被改造成禮品卡篡改和運輸設施的飯店房間，調查人員在那裡查獲了7000多張被篡改的禮品卡，還扣押了兩輛車。

禮品卡篡改調查由沙加緬度縣警察局的組織零售犯罪特別工作組與埃爾克格羅夫（Elk Grove）警察局、地檢處、和美國國土安全部聯合進行。

通常，這類犯罪指控的保釋金額為50萬元。但監獄記錄顯示，法院認為四名被捕男子沒有資格獲得保釋，因為當局表示有理由相信，用於保釋的任何金錢或抵押品都是通過犯罪活動獲得。