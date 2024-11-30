黑5購物潮 假日消費額預估將衝近1兆

據調查，近三分之二的假日購物者計劃尋找價格較低的品牌，近一半的人打算到價格更實惠的零售商處購買。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，儘管灣區 購物者對價格非常關注，對經濟走向感到緊張，但許多人似乎已經準備好在這個假日季節消費。

進入感恩節（Thanksgiving）周末，禮品購買者已經湧向灣區的購物中心和零售店，尋獵黑色星期五 （Black Friday）早期優惠，從運動休閒到廚房配件，應有盡有。

據全國零售聯盟（National Retail Federation）稱，在全國範圍內，假日購物者的消費額預計將在9795億至9890 億美元之間，比去年增長3%。雖然這將創下新紀錄，但與近幾年相比，銷售額增幅較小。

即使通脹率已恢復到歷史平均水平，人們對物價上漲普遍感到焦慮；而且有關當選總統川普（Donald Trump）承諾對一系列進口商品徵收關稅可能會動搖全球市場的頭條新聞也不絕於耳。儘管如此，美國零售聯合會還是做出了樂觀的估計。

零售聯盟預計，今年每人在節日禮物、食品、裝飾品和其他季節性物品上的支出將達到902元，高於2023年的875 美元。

但是，由於總體價格比疫情之前高出20%，消費者仍然對成本很敏感。根據商業諮詢公司德勤（Deloitte）的一項調查，近三分之二的假日購物者計畫尋找價格較低的品牌，近一半的人打算到價格更實惠的零售商 處購買。

聖地牙哥州立大學市場營銷講師科皮奇（Miro Copic）說，零售商對成本和消費的擔憂反應尤為強烈，他們提供了比往年更多的優惠，並在最近的趨勢上加倍努力，早在十月份就開始了 「黑色星期五 」的促銷活動。

他說，隨著感恩節前銷售的增加、產品庫存的擴大以及網上購物的興起，曾經是 「黑色星期五 」標誌的清晨搶購熱潮現在大多已成為過去。

據零售聯盟估計，今年網上銷售額將占假日消費額的三分之一，達到3000億美元左右，比2023年增長9%。

「網路星期一 」（Cyber Monday）是零售商提供最多在線交易的日子，預計將成為感恩節周末第二個最繁忙的購物日。但不要忘了 「小商業周六」（Small Business Saturday），在經歷了又一年的高成本和招聘挑戰後，整個灣區的本地零售店都希望在這一天獲得提振。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）鼓勵購物者在本周六（30日）光顧該市12個商業區的本地企業。

他說：「從Calle Willow到Japantown，從 Little Saigon 到市中心，居民們可以支持他們的鄰居，同時在這個節日裡找到完美的禮物。」