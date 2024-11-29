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Clipper卡閒置儲值金 暴增至2900萬元 比疫情前增近四倍

編譯組／綜合報導
自疫情爆發以來，Clipper卡閒置的儲值金額暴增至2900萬元。(圖取自「大都會交通委員會」官網)
自疫情爆發以來，Clipper卡閒置的儲值金額暴增至2900萬元。(圖取自「大都會交通委員會」官網)

舊金山紀事報」數據分析發現，自疫情爆發以來，閒置待用（inactive）的Clipper交通儲值卡內的金額，幾乎比疫情前增加近四倍。

若Clipper卡至少三年未使用，則被視為閒置，但不代表持卡人無法使用儲值金。Clipper營運部門指出，持卡人的Clipper卡內未使用餘額，無論多久，仍然可用。

舊金山紀事報分析，截至2019年底，閒置Clipper卡內的未用餘額有780萬元；時至2023年底，此一金額已上升至2900萬元。

負責監管Clipper系統之「大都會交通委員會」（Metropolitan Transportation Commission）發言人古德溫（John Goodwin）表示，不可能有任何一個單一原因、導致閒置交通卡內餘額增長如此快速，但由於疫情而改變通勤模式，這「絕對是」（certainly）是一個因素。

例如，許多通勤者可能在他們的Clipper卡上儲值餘額，但之後卻因為辦公室持續關閉而不再乘坐公共交通工具。最後一次在2020年初使用的Clipper卡，是於2023年成為閒置待用的交通卡。

不僅是通勤方式改變，觀光業景氣也是推動Clipper卡閒置儲值金暴增原因之一。古德溫指出，例如一名遊客從BART站的自動販賣機購買一張Clipper卡、儲值20年，然後使用其中15元，之後卻未再使用。

不過，從歷史上看，這些閒置Clipper卡很少被重新投入使用，古德溫指出，每年僅有5-6%被視為閒置卡片、被顧客重新啟用。

但這些儲值金額並未原封不動。古德溫表示，閒置卡片內資金與Clipper系統的其他資金，都會被投資。今年這些資金每個月產生約60萬元利息。有時候，閒置卡片內儲值金、會專款用於協助支付營運費用。2018-2023年底，經由Clipper執行董事會批准，自閒置交通卡儲值金餘額支付總計1110萬元費用，今年稍早又核准270萬元款項。

負責電子支付部門人員在Clipper執行董事會議上表示，任何一名顧客持有Clipper卡內儲值金額，仍可使用，不影響使用餘額，無論卡片有多久的未使用時間。

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