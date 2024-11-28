大罷工鐵桶噪音、環境髒汙 金山高端酒店均降1.5顆星

罷工工人在酒店門前支起帳篷，日夜連續敲打鐵桶製造噪音，並拉起橫幅示威。（記者王子涵／攝影）

曠日已久的舊金山 酒店業工人大罷工 ，導致該市高端酒店的線上評分比去年同期平均下降1.5星。一位TripAdvisor用戶Jose在最近對舊金山君悅酒店的評論中寫道：「床單髒污、垃圾桶滿溢、櫃檯布滿灰塵。」

持續數月的罷工癱瘓了位於聯合廣場的六家高檔酒店，根據記者走訪，罷工工人在酒店門前支起帳篷，日夜連續敲打鐵桶製造噪音，並拉起橫幅示威。而住店客人不得不穿越示威人群，才能登記入住。

罷工工人在酒店門前支起帳篷，日夜連續敲打鐵桶製造噪音，並拉起橫幅示威。（記者王子涵／攝影）

根據舊金山標準報的統計，自9月中旬以來，約2000名員工參與了罷工運動。受影響的酒店包括君悅、希爾頓、萬豪、威斯汀聖弗朗西斯、皇宮酒店。上周日，萬豪馬奎斯酒店的500名員工也加入了罷工，以要求更高的工資和福利。

這些酒店每晚的住店價格在200元到300元左右，但受到罷工影響，客人對服務並不滿意。

「淋浴間顯然沒有被清潔過，」一位名為goldenfan的用戶評論威斯汀聖弗朗西斯酒店時寫道。「當我打開水龍頭時，我看到一片隱形眼鏡被沖走。我還注意到密封膠上似乎有兩處血跡。」

Simon114則在希爾頓酒店住了八晚。他在TripAdvisor上寫道，期間房間只被清潔過一次。

「作為對缺少清潔服務的賠償，值班經理為我們四人提供了免費早餐，」他寫道，「但不幸的是，早餐糟透了」。

被提及最多的問題就是噪音。罷工者從早7時到晚10時敲打著鐵桶。網友sydnijenn寫道：「我們從早到晚都能聽到，根本無法獲得片刻的安寧。」

至少有12位評論者表示，在預訂時並未被告知酒店正在罷工。

發起罷工的Unite Here Local 2工會發言人分享了一段視頻，內容包括堆置在希爾頓酒店走廊上的一堆床單，以及威斯汀聖弗朗西斯酒店內沒有衛生紙的浴室。

「我們敦促客人不要在任何正在罷工的酒店內進行住宿、用餐或會議」，發言人寫道，「工人們熱愛自己的工作，只是希望能盡快回到提供服務的崗位，但酒店方面的極端談判策略迫使他們採取行動。」

凱悅酒店的勞工 關係負責人丹傑洛（Michael D’Angelo）表示，公司仍願意繼續以善意談判，並指責工會拖延談判。

丹傑洛說：「客人的安全和保障是我們的首要任務，我們已制定應急計畫，盡量減少罷工對酒店運營的影響。」