舊金山機場假日航班延誤惡名 逐年改善

舊金山機場是全美假日航班延誤情況最嚴重的機場之一，但近年來，情況已漸有改善。(圖取自舊金山國際機場臉書)

飛行航班旅程延誤，在假日旅行季節相當常見。今年假日旅遊季已、自上周五感恩節前的周末開始，一直延續到新年年初幾天。飛機延誤可能是由惡劣氣候、旅客人數眾多、空中交通管制問題、個別航空公司技術問題，或以上多個問題組合。舊金山 機場(San Francisco International Airport，簡稱SFO)是全美假日航班延誤情況最嚴重的機場之一。

「舊金山紀事報」報導指出，無論是何種問題導致航班延誤，都可能衍生各種其他問題，包括在機票售票櫃台和地勤人員爭吵、必須在機場航站過夜、在租車公司排隊等待，以及在社交媒體發文投訴。最嚴重的是，航班延誤導致旅程延遲、或無法即使抵達目的地。

「舊金山紀事報」研究美國聯邦運輸統計局在過去六個假日季節的11月15日至1月15日期間的美國百大機場航空公司航班準點率資料，其不包括2019-20與2020-21兩年的新冠疫情 高峰、航空旅行急遽減少，延誤定義為出發或抵達時間至少遲15分鐘。

根據分析，舊金山國際機場延誤情況在全國排名第十。總體來看，全國有23%假日航班在SFO機場延誤。同一期間，屋崙 國際機場排名第25、有21%航班延誤；聖荷西峰田國際機場(SJC)排名第74、有18%航班延遲。

不過，儘管SFO假日航班延誤情況為全美最嚴重的機場之一，但自疫情爆發以來，其狀況逐年改善。舊金山知名的大霧與過去多個雨季的冬天降雨，常被認為是機場航班延誤原因。但是，SFO近年來因天氣原因造成延誤情況已減少，與全國其他機場相較，灣區三個機場在氣候延誤航班類別的排名，也相對較低。

若單單考慮因氣候導致延誤航班、分析假日季節飛行延誤情況發現，SFO排名第67、SJC排名第89、屋崙國際機場排名第99。

資料分析顯示，SFO大部分航班延誤，導因於國家航空系統問題，包括非極端氣候、機場營運、空中交通流量過大與管制等，以及飛機延遲抵達導致航班延誤。近年來，相關延誤情況已漸有改善，促使延誤率整體下降。

航班延誤最多的機場，包括位在佛羅里達州的Orlando-Sanford International機場為延誤情況最差機場榜首，近六年假日旅遊季節期間有28%航班延誤。緊隨在後的前十名還包括位在波多黎各Luis Munoz Marin International機場、佛羅里達州Ford Lauderdale-Hollywood機場、棕櫚灣國際機場(Palm Beach International)、紐澤西紐華克國際機場(Newark Liberty International)、阿拉斯加Ted Stevens Anchorage國際機場、芝加哥Midway國際機場、達拉斯Love Field機場與第十名的舊金山國際機場。

旅客在南卡萊納州Myrtle Beach International機場、底特律Wayne County Metropolitan機場、明尼阿波利斯聖保羅國際機場(St. Paul International)等發生航班延誤可能性最低，均少於16%。