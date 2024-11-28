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中領館新任副總領事楊守征 首次與灣區僑胞、僑領見面

記者王子涵／舊金山報導

中國駐舊金山總領事館新到任的副總領事楊守征26日晚首次與灣區僑胞、僑社領袖見面。

總領事張建敏在發言中介紹，楊副總領事與夫人郭強，在今年10月剛剛到任。他長期在外交部工作，曾在巴基斯坦、緬甸等多個國家常駐，是一名擁有30年外交工作經驗的資深外交官。

「團結就是力量。」總領事張建敏強調，「相信有各位的大力支持，駐舊金山總領館一定可以為推動中美地方交往繼續作出新的貢獻。」

楊守征在接受本報採訪時表示，自己在1996年參加外交工作，以前一直在亞洲國家工作，這是他第一次來到美國這麼遠的國家常駐。

他說：「赴任前，我常常想自己能否適應這麼巨大的改變，但一個多月後，我已逐漸適應了這裡的工作和生活。這裡雖然與中國距離很遙遠，但很多方面很接近。」

楊守征提出三點，即舊金山的文化風俗與中國相近、民心民意親近、地方關係不斷拉近。

對於來到舊金山的初印象，楊守征表示舊金山是個獨特的城市，「高樓大廈建在山坡上」、「路是高高低低的」，市中心有著發達城市的特徵，但同時可能受到疫情的影響，在街道上也能發現流浪者。

楊守征強調：「舊金山和中國在經濟、文化和人文有著很深的聯繫，我相信通過雙方的努力，合作的加深，舊金山的經濟會逐漸恢復。」

在談到美中關係未來的走向，總領事張建敏表示回望2024年，感觸最深的是「變化」二字。他提到，世界進入新的動蕩變革期，全球經濟復甦乏力，地區緊張局勢加劇，單邊主義和保護主義思潮抬頭。

「今年是中美建交45周年，美國大選前不久也落下帷幕，中美關係何去何從，兩國人民十分關心。」張建敏強調三點，中國經濟長期向好的發展態勢不會變；中方對於發展中美關係的立場不會變；中方致力於中美人民友好的決心不會變。

張建敏稱，感恩節即將到來，他感謝大家長期以來對中美友好事業的支持。祝大家節日快樂，闔家幸福！

舊金山 緬甸 美國大選

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