Visa去年盈利創新高 仍大規模裁員數百人

Visa總部設於舊金山中國盆地公園的大樓裡。（記者王子涵／攝影）

總部位於舊金山的支付巨頭公司Visa ，近期宣布裁減數百名灣區員工，該公司正面臨美國司法部 的壟斷訴訟。

根據該公司上周四提交的裁員 WARN通知顯示，Visa計畫從聖馬刁分部裁員192名員工，從米慎灣的新總部裁減10名員工，本輪裁員加上11月初宣布的91個職位的裁減，合計283人。

裁員主要涉及高層管理人員，包括多名高級副總裁、副總裁、高級總監及總監。此外，數十名工程師和技術項目經理也受到影響。

Visa在9月向證券交易委員會報告，公司員工總數約為3萬1600人。華爾街日報報導稱，Visa計畫在年底前共裁減1400名員工和合同工，其中約1000人為技術崗位。

公司發言人庫克（Fletcher Cook）證實，裁員的消息屬實，但未確認具體數字，表示受影響員工將獲得遣散費和職業再安置的支持。

「我們預計在未來會繼續增加員工數量，但會調整運營模式以更好服務客戶並推動增長，這可能導致部分職位的取消。」庫克表示。

儘管宣布裁員消息，但Visa在2024財年創下了歷史最高的盈利紀錄。截至2024財年截止的9月，Visa營收達359億元，利潤達197億元，其市值今年已增長近20%，達到6030億元。

美國司法部在9月對Visa提起反壟斷訴訟，指控其非法壟斷借記卡市場，向商家和銀行施加高成本，間接轉嫁至消費者。

Visa首席執行官麥金尼（Ryan McInerney）稱該訴訟「毫無根據」，對美國支付生態系統缺乏了解，並表示公司將積極辯護。

Visa在2021年曾因壟斷指控，被司法部中斷了收購科技初創公司、主營第三方金融支付收款的Plaid。

發言人庫克表示，Visa的網絡安全十分可靠，並非壟斷。該言論與麥金尼在10月的電話財報會議中，所發表的聲明相同。