東灣妓院任管家 月薪4000元 華裔男上任4天就被逮 最終判入獄一天
據信使報（Mercury News）報導，一華裔男子剛剛在都布林（Dublin）的一家妓院找到了一份月薪4000美元的管家工作，四天後警察便不期而至，他被判入獄一天。
一開始，這似乎是一份很輕鬆的工作。據當局稱，38歲的畢（音譯，HongChao Bi）本應監督一群住在都布林Starward Drive的一家妓院裡的性工作者，並照顧她們的日常需求，為她們做飯、打掃衛生並提供交通服務。據稱，他每月可獲得4000美元的報酬。
但根據法庭紀錄，畢作為妓院經營者的任期剛開始四天就迅速結束了，因為警察來敲門了。當局說，去年8月，都布林警探在網上看到一則廣告，廣告上有衣著暴露的女性。他們談妥了600美元的費用，並被帶到了 Starward Drive 的妓院。
當局說，他們接到的指示附有一注釋，即讓他們去妓院附近的一個特定地點 「在這裡等管家」。根據法庭紀錄，這個人就是畢，他很快被捕並供認不諱。
當局稱，除了每月4000美元的津貼外，畢還從他做飯、打掃衛生和照顧的女性那裡收取現金 「小費」。
畢於9月30日被指控經營賣淫場所，不到一個月後便結案。在與檢察長達成的認罪協議中，他同意對從犯這一較輕的罪行不作抗辯（no contest）。
商定的刑期幾乎和畢在妓院的從業時間一樣短。根據法庭紀錄，他被判處一天監禁，隨後緩刑兩年，如果他在接下來的一年裡遵紀守法，還有機會將其定罪減為輕罪（misdemeanor）。
從法庭文件中還不清楚，作為紐約居民的畢是否告訴警方他為誰工作。當局表示，他們正在對三谷地區（Tri-Valley area）的幾起賣淫案進行調查，其中包括都布林和布利桑頓（Pleasanton）的疑似妓院。
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