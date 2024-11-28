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加州林業計畫填補逾千職缺 提供女性、退伍軍人、少數裔就業機會

記者龔玥／灣區報導
加州林業和消防部門（CAL Fire）資源管理處Chief Matthew Reischman。（龔玥翻攝）
加州林業和消防部門（CAL Fire）資源管理處Chief Matthew Reischman。（龔玥翻攝）

為解決林業領域勞動力短缺、推動職業多樣性並增強社區的可持續發展能力，加州林業協會（California Forestry Association）攜手加州林業與消防局（Cal Fire）啟動了一項綜合性就業計畫，希望吸引女性、少數族裔和退伍軍人等群體進入林業行業，同時填補全州超過1000個職位空缺。

少數族裔媒體（Ethnic Media Service）26日舉辦線上會議，邀請加州林業協會主席兼CEO Matt Dias、Cal Fire資源管理副總監Matthew Reischman和林業部門員工等，講述目前加州林業多個部門的人力緊缺現狀，以及開放的職位等信息。

林業行業長期以來是加州應對野火危機和氣候變化的核心力量。隨著極端天氣事件的頻發和森林資源管理壓力的增大，加州亟需培養具備專業技能的林業人才。然而，當前林業從業者的多樣性和代表性嚴重不足，招聘難題也日益突出。

「林業行業不僅僅是伐木或防火，它涵蓋了森林資源管理、自然生態保護、木材加工以及社區經濟支持等多個領域。」Matt Dias,表示，行業急需多元化的勞動力支持，並通過專業培訓和職業發展路徑激勵更多人加入林業。

此次計畫將通過教育培訓、技能開發和職業資源分享，幫助新入行的從業者探索多樣化的職業發展路徑。

此外，計畫還將與教育機構合作，通過學校課程和職業引導，向年輕一代普及林業行業的重要性和就業機會。加州林業與消防局資源管理處Chief Matthew Reischman說：「我們希望這一計畫不僅能滿足當下的勞動力需求，還能為行業的長遠發展培養下一代林業專家。」

為確保計畫的順利實施，林業部門還將開發一系列工具，如可供公眾訪問的就業資訊地圖和多語言指南，說明潛在從業者快速瞭解行業資源和崗位資訊。同時，社區組織將發揮關鍵作用，通過教育宣傳和職業匹配，觸及更多不同背景的群體，尤其是偏遠地區的居民。

住房問題是許多潛在從業者關注的重點，尤其是在偏遠的林業工作地點。對此，相關部門將與地方社區和組織合作，努力為林業從業者提供經濟適用的居住支持，減少遷居障礙。

這一計畫特別強調多樣性和包容性，將通過撥款支持、技能培訓和就業公平政策，為女性、退伍軍人和少數族裔提供更多就業機會。

未來幾個月內，加州林業消防局將發佈指南和語言支援工具，以說明非英語群體更便捷地獲取相關資訊。

此次就業計畫的推出，標誌著加州在森林保護、氣候應對以及社會包容性方面邁出關鍵一步。加州林業部門期待為全州居民創造更強大的生態系統、更廣闊的就業機會以及更可持續的環境發展模式。

林業部門從業人員工作情形。（圖由EMS提供）
林業部門從業人員工作情形。（圖由EMS提供）
綠色鑽石資源公司社區事務及傳訊代表Brita Goldstein。（龔玥翻攝）
綠色鑽石資源公司社區事務及傳訊代表Brita Goldstein。（龔玥翻攝）

加州 就業 CEO

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