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納孔克特出任金山機場總監 亞裔第1人

記者劉先進／舊金山報導
舊金山市長布里德任命納孔克特為舊金山國際機場新任總監，也是金山機場史上首位亞裔總監。（取自丹佛機場官網）
舊金山市長布里德任命納孔克特為舊金山國際機場新任總監，也是金山機場史上首位亞裔總監。（取自丹佛機場官網）

舊金山市長布里德26日表示，任命灣區人士、丹佛機場財務長兼執行副總裁納孔克特（Mike Nakornkhet）為舊金山國際機場新任總監。中華總商會表示，納孔克特為金山機場歷史上首個亞裔總監，也是少數領導全美主要機場的亞太裔之一，考慮到亞太裔在機場管理層代表不足，他是一位打破壁壘的開拓者。

現任機場總監薩特羅（Ivar Satero）在服務了40多年後，預計將在2025年初退休，其擔任總監已有8年。 市長布里德表示，舊金山機場是全美最具活力和最重要的機場之一，其成功對於金山經濟復蘇至關重要。納孔克特擁有超過25年的航空業經驗，相信他的遠見卓識將有助於確保經常繼續成為領導者。

納孔克特表示，非常榮幸此次任命，期待與金山機場的世界級團隊、航空業的合作夥伴以及社區合作，帶來變革性的變化，確保其繼續成為服務金山的世界級門戶。

納孔克特目前擔任全美第三大機場，丹佛國際機場（DEN）的財務長兼執行副總裁，負責該機場的財務運營和120億的資本改善計畫。在加入丹佛國際機場領導層之前，他曾在金山機場工作13年，其中八年任財務規畫和分析總監，及代理財務總經理。他擁有普渡大學機械工程學士學位和印第安那大學凱利商學院工商管理碩士學位。此外，他還是該機場專業實踐社區執行委員會的前任主席。

中華總商會表示，納孔克特的任命是促進最高領導層多元化和包容性的重要一步。作為該領域的先驅，他為亞太裔後代樹立鼓舞人心的榜樣，激勵他們在航空及其他領域追求卓越。

舊金山機場委員會主席楊重賢（Malcolm Yeung）表示祝賀，並稱讚布里德的選擇。他說，堅信納孔克特不僅能保持，且能夠提升機場的卓越表現。布里德在做出決定時，始終將機場和城市的最佳利益放在心上。她在擔任市長期間一直如此。

金山機場為美國第12大，運營預算超過16億元，資本改善計畫預算為110億元。擁有44家國際航空公司，提供飛往56個國際城市的直飛航班，還有16家國內航空公司提供飛往美國82個城市的直飛航班。

舊金山 預算 亞裔

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