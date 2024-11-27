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田德隆「金門感恩日」 派對 裴洛西：尊重幫助弱勢

記者王子涵／舊金山報導
前眾議長裴洛西與合唱團孩子們合影。（記者王子涵／攝影）
前眾議長裴洛西與合唱團孩子們合影。（記者王子涵／攝影）

由聖安東尼基金會（St. Anthony）主辦的第三屆「金門感恩日」（Giving Thanks On Golden Gate），26日上午在田德隆社區舉辦。這場街區活動由舊金山警局、消防局等一線應急響應者和社區慈善組織組成，為當地貧困家庭和遊民免費發放食物和禮品，共同慶祝感恩節的到來。

聖安東尼基金會執行長關拉里(音譯，Larry Kwan）表示，只有建立一個充滿同理心與合作的社區，才能推動真正的改變。

前聯邦眾議長、眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）引用馬太福音中的教誨，強調尊重和幫助弱勢群體的重要性。她還借用全國有色人種協進會（NAACP）理事布朗（Amos Brown）的話，表示每個人都需要成為應急響應者，確保每個人的尊嚴都得到尊重。

聖安東尼基金會目前募集到的善款，可以支持五至六個月的免費膳食發放。裴洛西表示，人們不僅要對獲取到食物資源感到高興，真正讓人們感到幸福的是社區外展的動員。

裴洛西說：「有的人會說，社區外展太過昂貴了，而一條生命有多貴？弱勢群體的生命被拯救了，這是慈善活動正在發揮作用，我感到非常自豪。」

加州參議員威善高（Scott Wiener）讚揚田德隆區的多樣性和韌性，稱社區始終為移民和LGBTQ群體提供支持，代表了舊金山的核心價值。

市長布里德（London Breed）感謝聖安東尼基金會對社區長期的支持和關懷，並強調市府在住房和公共安全方面的投入，正在發揮作用。

即將上任第五區市議員的馬百樂（Bilal Mahmood）也來到現場，表自己就住在半個街區外。他在搬到舊金山後，所志願工作的第一個非營利組織就是聖安東尼基金會。

「這裡不僅提供食物，還包括衣物、庇護、洗浴服務，作為應對遊民危機的傳統服務機構，聖安東尼基金會是全市社區的榜樣。」馬百樂說，「這是一個多元文化的社區，我們必須一起努力，向外界展示田德隆的美好。」

De Marillac Academy校長感謝聖安東尼基金會對學校和田德隆社區的支持。校合唱團獻上表演，為整場活動增添溫暖與希望。

De Marillac Academy合唱團表演，為整場活動增添溫暖與希望。 （...
De Marillac Academy合唱團表演，為整場活動增添溫暖與希望。 （記者王子涵／攝影）
美國前眾議長裴洛西（左一）引用馬太福音中的教誨，強調尊重和幫助弱勢群體的重要性。...
美國前眾議長裴洛西（左一）引用馬太福音中的教誨，強調尊重和幫助弱勢群體的重要性。（記者王子涵／攝影）
市長布里德感謝聖安東尼基金會對社區長期的支持和關懷。（記者王子涵／攝影）
市長布里德感謝聖安東尼基金會對社區長期的支持和關懷。（記者王子涵／攝影）

裴洛西 舊金山 遊民

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