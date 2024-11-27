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迎繁忙假期 金山機場推遠端行李托運 將試行8個月

編譯組／綜合報導
舊金山機場推出一項新遠端行李托運服務， 減少航站大廈的擁塞。（取自Pexels）
舊金山機場推出一項新遠端行李托運服務， 減少航站大廈的擁塞。（取自Pexels）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，為迎接繁忙的假日季節，舊金山國際機場（SFO）推出了一項新的遠端行李託運服務（remote bag check service），以簡化旅行體驗，減少航站區的擁堵。

這項服務由旅行服務公司Bags Inc.免費提供。旅客可以在方便的機場外地點辦理登機手續、託運行李，然後再前往航站大廈通過安檢。

這項新服務在兩個指定地點提供：長期停車場（Long-Term Parking Garage，第五層，AirTrain站前）和租車中心（Rental Car Center，一層大廳）。旅客辦理完登機手續並放下行李後，就可以搭乘免費的空中列車（AirTrain），快速前往航站大廈。

目前，四家主要航空公司的國內航班均可使用遠端登記服務： 阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和捷藍航空（JetBlue）的國內航班均可使用遠端登機服務。雖然該服務是免費的，但乘客仍需支付航空公司特定的行李費。

遠端行李託運點的開放時間為每天上午4時至晚上8時，旅客必須在預定航班起飛前至少90分鐘託運行李。

對於在機場送機的旅客，SFO建議使用租車中心的Kiss & Fly區域，以避免航站大廈路邊經常出現的擁擠現象。下車後，乘客可進入租車中心託運行李，然後繼續乘坐AirTrain前往航站大廈。

需要注意的是，在11月25日至12月1日的感恩節出行高峰期間，只有提前預訂了停車位的乘客才能進入長期停車場。

據發言人雅克爾（Doug Yakel）表示，感恩節至元旦期間，預計將有630萬乘客通過其航站大廈，比去年假期的數字增加15%。

他說，11月19日開始的遠端行李託運服務是一個試點項目，計畫為期八個月，「以評估使用情況和效果」。西南航空公司（Southwest）和聯合（United）航空公司預計將於12月加入。

機場官員強調，這項計畫不會取代機場內（in-terminal）或路邊行李託運服務，而只是為旅客提供另一種選擇。

雅克爾說：「這項計畫的目的不是取代任何現有服務，而是為了提高旅客的便利性，減少航站大廈登記區的擁堵，尤其是在旅行高峰期。」

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