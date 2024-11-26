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金門大橋防自殺網啟用近1年見成效 自殺事件遠低於往年

編譯組／綜合報導
金門大橋防自殺網已安裝近一年，初步結果顯示獲得成效。（記者周喆 ／攝影）
金門大橋防自殺網已安裝近一年，初步結果顯示獲得成效。（記者周喆 ／攝影）

舊金山紀事（San Francisco Chronicle）報導，金門大橋（Golden Gate Bridge）防自殺網安裝已近一年。大橋管理者說，現在防護網已經完全安裝完畢，在很大程度上獲得成效。

這個網由海洋級鋼材編織而成，足夠覆蓋七個足球場，總共耗時五年，耗資2.24億元。由於環境惡劣、設計複雜以及橋梁官員與施工承包商之間的激烈訴訟（已於本月達成和解），安網工程進度被拖長。

截至11月21日，金門大橋公路交通局報告今年發生了八起自殺事件，大大低於2012年至2023年每年30起的平均水平。

該局發言人科蘇利奇-施瓦茨（Paolo Cosulich-Schwartz）說：「攔截網正在發揮預期的作用，阻止人們到金門大橋來傷害自己。」他指出，攔截網不僅是一道物理屏障，也是一種威懾。在網建成之前的一年裡，大橋安保團隊通常會挫敗多達200起自殺企圖。今年截至10月，他們共進行了106次干預。

大橋區領導在十年前啟動該項目時就呼籲人們要有耐心和信心，說服公眾該項目值得花費時間和金錢，而且不會破壞這座國際知名跨度的美感。

他們試圖一絲不苟地解決人們關心的問題，研究風力和空氣動力學，確保屏障不會使大橋更容易受到惡劣天氣的影響，並確保網的鋼製織帶能夠融入薄霧之中。

大橋管理局總經理丹尼斯-穆里根（Denis Mulligan）將該網作為一種模式進行介紹。今年，他參加了在紐約舉行的一次會議，會上各州官員都在設法制止在橋梁上發生的一系列自殺事件。

MarinHealth的外科醫生John Maa在網的建設過程中看到自殺事件不斷發生，因此對其可行性表示懷疑。然而，當施工人員將所有鋼筋編織在一起並修補好每一個縫隙後，這位外科醫生說，他的許多疑慮和擔心都煙消雲散了。他和其他醫生都鬆了一口氣。因為有了這張網，馬連健康中心MarinHealth自6月以來就沒有接收過自殺病人。

曾在舊金山Saint Francis Memorial Hospital醫院為倖存者進行多年評估的精神科醫生布勞斯坦（Mel Blaustein）說，他很欣慰地看到，自網建成以來，此類患者的數量大幅減少。他預計這一數字還會進一步下降。

除了救生網明顯的救生效果外，布勞斯坦說他還很欣賞它傳遞的信息。「這是一個很好的例子，」他說。「它向世界表明，我們關心他人。」

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