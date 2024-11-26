去年全美100萬輛汽車被盜 本田2車型最受車賊青睞

本田汽車是過去七年中被盜最多的品牌，尤其是思域和雅閣車型。（路透）

2023年全美國車輛偷竊事件大增，灣區 的情況可能更甚於許多地方。過去八年，灣區五縣有超過14萬輛車被偷。有些車款是特別受車賊青睞的。

聖荷西信使報報導，五年前，聖塔克拉拉電子菸商店經理托達（Darwin Torda）自豪地將他心愛的本田 思域(Honda Civic)停在自家門前。那雖然是部舊車，但他剛給車子裝了一組新輪子。第二天早上當他走出家門時，卻發現車子不見了，地上留下了一把殘破的兒童剪刀，這是小偷可能如何偷走車子的唯一線索。

「他們使用類似於幼兒園孩子或小學生使用的安全剪刀的東西，把鎖弄開進入我的車」，28歲的托達說，「我一生都住在聖塔克拉拉。而那件事就發生在我家門口，這實在太離譜了」。 幾周後，警方在聖塔羅薩發現了他的車，車子嚴重受損，根本不值得花錢從拖車場取回它。

不過，儘管他現在駕駛的是一輛較新的2008年本田思域 (Honda Civic)，但竊盜案仍然讓他心煩意亂。他和其他人感覺，這類汽車失竊案只會變得更加嚴重，事實上情況確實如此。

美國國家公路交通安全管理局統計，2023年美國有超過100萬輛汽車被盜，車輛被盜總數比前一年增加了25%，車主損失超過80億元。致力於減少犯罪和保險詐欺的非營利組織國家保險犯罪NICB報告，車輛盜竊案自2019年以來穩步上升，創下了紀錄。

NICB發言人紀靈格（ Nicholas Zeitlinger）表示，加州車輛失竊數量居全國之首，2023年被盜車輛數量超過20萬輛。洛杉磯以7萬2000輛居全州之首，其次是舊金山 灣區的4萬1000 輛。

灣區的阿拉米達縣、聖塔克拉拉縣、舊金山縣、聖馬刁縣和馬連縣之中，53.8%的竊車發生在阿拉米達縣。

本田汽車是過去七年中被盜最多的品牌，尤其是思域和雅閣（Accord）車型。雪佛蘭西爾佛拉多（Chevrolet Silverados）皮卡也是竊賊喜歡的目標。

有些車輛的鎖特別容易弄開。安全專家表示，到汽車零件行買一支方向盤鎖（club）或油門踏板鎖（gas pedal lock），停好車就把它鎖上，竊賊一看到有這件防盜裝置，大致就會放棄偷你車子的意圖。