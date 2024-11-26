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5年內解決遊民問題 羅偉計畫私募1.75億

記者王子涵╱舊金山報導
羅偉計畫通過私募方式籌得1.75億元，在五年內解決遊民問題。（記者劉先進╱攝影）
羅偉計畫通過私募方式籌得1.75億元，在五年內解決遊民問題。（記者劉先進╱攝影）

舊金山候任市長羅偉（Daniel Lurie）對自己繼承的巨額財富一直保持坦誠不避諱的態度。其母親哈斯（Mimi Haas）是李維公司（Levi Strauss & Co.）的大股東，坐擁億萬資產，母子二人為競選自掏腰包近1000萬元。這筆政治投資也幫助羅偉獲得勝利。舊金山紀事報指出，羅偉的籌款策略將貫穿他執掌市府。

羅偉在競選期間表示，未來將通過私募方式籌得1.75億元，在五年內解決遊民問題，包括在上任後的六個月內新增1500張緊急庇護床位，最終目標是徹底清除遊民帳篷營地。

為實現這一目標，羅偉所居住的舊金山富人社區，太平洋高地（Pacific Heights）將成為關鍵，其鄰居不乏有Uber、Salesforce和Levi′s等公司的高管，他們在競選期間向羅偉捐款達10萬元。甚至一些支持他競爭對手的富豪捐助者，也曾向羅偉創辦的Tipping Point非營利組織捐款。

羅偉的支持者認為，他在Tipping Point有著成功的紀錄，例如在舊金山建設145套可負擔住房。相信羅偉能將成功的經驗帶入市長任期。

「我有能力籌集資金來解決舊金山的一些最大挑戰。」羅偉曾表示，「我相信商界會支持這個計畫，確保我們的街道乾淨、安全，並為每個人提供有尊嚴的住所。」

然而，羅偉必須避免大額捐款人對其政府政策施加不當影響。政治道德顧問提醒，捐助者可能會要求在商業稅務或建設許可方面獲得優待。而羅偉承諾要根除市府的腐敗問題，所以需要制定適當的防範措施。

私人資金支持政府事業的方式並不罕見。前市長李孟賢（Ed Lee）和布里德也曾與舊金山的大公司合作，支持諸如解決無家可歸問題等公共項目。然而，羅偉的富裕背景和近20年的非營利籌款經驗，使他與前任市長的經歷有所區別。李孟賢和布里德都在公共住宅中長大，而羅偉從小就接受精英教育，並繼承了家族的慈善傳統。

對羅偉的支持者來說，他能夠在競選中投入數百萬元的個人資產，意味著他不受任何人的控制。

羅偉曾提議將合同監管交由一個專業團隊負責，加強市府支出審查，增加道德委員會的人員配備，改進審計流程。他還要求過渡團隊成員簽署道德承諾書，承諾不濫用職位謀取私利。

富比世報導，舊金山今年共有50位億萬富翁，比2023年多出13位，此外城市中充滿數量眾多的高淨值人群。因此，當需要解決無家可歸問題時，籌款將不是羅偉遇到的最大困難。

舊金山 遊民 富比世

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