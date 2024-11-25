太浩湖近半滑雪場開放 暴風雪影響交通

太浩湖地區的年度平均降雪量是280吋。今年秋季以來這裡幾乎沒下過雪，但這波大氣河帶來了豐沛的雪量。圖為當地今年3月雪景。（美聯社資料照片）

這一波大氣河風暴給謝拉山脈（Sierra Nevada）帶來瑞雪，滑雪迷忍不住要上山享受滑雪之樂。不過最近幾日天氣仍不穩定，出發之前最好再察看氣象預報及路況，有些地方可能需要給車子上雪鍊才能前往。

聖荷西 信使報報導，50號國道（US Highway 50）雖然降下一些雪，但目前並沒有要求車輛必須上雪鍊。太浩湖（Lake Tahoe）一帶是北加州 滑雪迷最喜歡的滑雪場地，有一些滑雪場已經開放。

海拔最高的太浩玫瑰山滑雪場（Mount Rose/Ski Tahoe）從11月8日起已經開放，從灣區 過去要多開一點路程。這裡的基底雪層有20-40吋厚度，已有四條滑雪纜車（ski lifts）開放。

宛若天堂滑雪場（Heavenly）的基底雪層有22吋厚，主要來自人造雪，這裡有五條滑雪纜車開放。太平洋柵欄滑雪場（Pacific Palisades）基底雪層有18-20吋厚，有四條滑雪纜車開放。北星滑雪場（Northstar）基底雪層有16-20吋厚，有五條滑雪纜車開放。

太浩湖地區的年度平均降雪量是280吋。今年秋季以來這裡幾乎沒下過雪，但這波大氣河帶來了豐沛的雪量。由於此區是非常大的滑雪勝地，有一個網站是專門報告此區各個滑雪場的積雪情況：www.onthesnow.com/lake-tahoe/skireport，前往滑雪之前可以先上網查看。