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加州新發現灰狼群 命名為「鑽石」

記者葛歆睿 / 灣區報導
近年來，加州灰狼數量增加。近日在鑽石山（Diamond Mountains）附近新發現一個狼群。（取自官網）
近年來，加州灰狼數量增加。近日在鑽石山（Diamond Mountains）附近新發現一個狼群。（取自官網）

舊金山纪事报報導，加州近日發現了一群新的灰狼，這是今年加州記錄到的第三個新狼群，這群狼被命名為「鑽石」（Diamond），至少包括一隻成年雄性和一隻成年雌性。野生動物官員表示，它們已經一起活動了至少6個月，尚未確認牠們是否繁殖成功。

據悉，這群狼所在位置處於加州和內華達州的邊界地區，棲息在鑽石山（Diamond Mountains），因此以「鑽石」命名。

加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）灰狼協調員洪尼卡特（Axel Hunnicutt）表示：「這個狼群的確認具有重要意義，特別是最近還發現了另一個狼群，目前尚未命名，顯示出加州灰狼種群正在自然恢復並持續擴大。」

由於狩獵和捕捉，灰狼在1920年代幾乎被完全絕跡，但自2011年以來，來自其他州的遷徙狼群開始進入加州。目前，加州北部已有9個狼群和數隻孤狼栖息。

洪尼卡特曾在接受纪事报採訪時表示，這個新狼群的出現是灰狼南下擴展的一部分。他提到，來自謝拉谷（Sierra Valley）的部分狼群已經遊蕩至內華達州里諾市（Reno）附近10英里的地方。「狼群如此接近大城市，確實很有意思。」他說。

加州漁獵局之前報告指出，2024年加州的狼群迎來了30隻新生小狼，這是百年來最大的一次狼群數量增長。

「鑽石」狼群是今年加州記錄的第三個新狼群，之前還記錄了位於拉森國家森林的狼群和塞拉谷的「羚羊」狼群。

灰狼在加州和聯邦法律下都受到保護。隨著狼群數量的增加，該地區的牲畜死亡事件也有所上升。加州漁獵局呼籲，如果發現狼或相關痕跡，例如狼蹤、狼糞等，應及時報告。

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