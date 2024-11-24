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微軟年度Ignite大會 明年首次在舊金山舉行

編譯廖宜怡／綜合報導
微軟證實，他們將於2025年首次在舊金山舉行其年度大會Microsoft Ignite。（美聯社）
微軟證實，他們將於2025年首次在舊金山舉行其年度大會Microsoft Ignite。（美聯社）

科技巨頭微軟證實，其2025年Ignite大會將在舊金山舉行，這也是微軟過去30年來首次在舊金山舉行年會。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，微軟22日向舊金山馬斯孔尼中心（Moscone Center）確認了Ignite大會明年的預約，這對仍在努力應對新冠疫情造成的商務收入損失問題的舊金山而言，無疑是個好消息。據了解，舊金山Ignite大會訂於2025年11月17日這一周舉行。

微軟執行副總裁暨行銷長沼本武（Takeshi Numoto）說：「對微軟來說，2024年是成長和人工智慧創新很重要的一年。我們很高興將於2025年把微軟Ignite大會擴展到舊金山。」

最初名為TechEd的Ignite大會已有31年歷史，剛於本月在芝加哥舉行的2024年大會主要聚焦人工智慧發展。微軟是美國人工智慧領導企業OpenAI的大股東，擁有OpenAI 49%的股份。

根據舊金山觀光局（San Francisco Travel）估計，Ignite大會可望在舊金山產生4150萬元的直接消費金額，以及6萬1510晚的飯店客房預訂量。

儘管其他大型科技企業如谷歌、Meta和甲骨文的商業活動都已轉移到外地舉行，但舊金山觀光局表示，該市2025年的商業活動預訂量大幅增加，已確認在馬斯孔尼中心舉行的活動已有30場，與會議相關的飯店客房預訂量大增59%，達到65萬9000晚。

舊金山觀光局執行長普蘇提（Anna Marie Presutti）說：「有很多事情值得興奮。我認為，我們將在2025年看到一個非常不同的舊金山，會議中心聚集的區域會熱閙許多。」

普蘇提不認為舊金山2025年的飯店客房預訂量能恢復到2019年的榮景，但她相信，與會議有關的飯店客房預訂量達到75萬到80萬晚是有可能的。

紀事報表示，其他已確定2025年會在舊金山舉行的大型會議還包括科技業的Aveva World 2025、Figma's Config和HubSpot's Inbound，以及醫療業的「逆轉病毒與機會性感染大會」（Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections）。

舊金山 微軟 觀光

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