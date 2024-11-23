柏加大取消「馬斯克敗給法律課」 學生分享截圖惹嘲笑

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

本次總統大選結果揭曉後才兩天，柏克萊加大 的課程註冊辦公室就發電子郵件給學生，告知大家法學院原定在2025年1月開的「馬斯克 敗給法律」課程取消。回顧民主黨 在這次選舉中的慘敗，連最自由派的人士也只能向馬斯克（Elon Musk）俯首致敬。

舊金山標準報報導，柏克萊加大法學院原定在春季班開的「伊隆對抗法律，法律獲勝」（Elon Fought the Law: The Law Won）課程，校方在11月8日發的電郵通知中宣布取消。註冊辦公室的主任表示，對這個不方便的情況感到抱歉，並提醒學生在註冊春季班課程時，注意這項改變。

有學生把這份電郵的螢幕截圖放到社交媒體X上，馬上引起網路譁然，各種的笑話如雨後春筍般冒出。灣區虛擬貨幣塊鏈新創公司（Blockchain startup）「月亮實驗室」（Lunar Labs）創始人楊布勒德（Luke Youngblood）嘲笑說，當初如果學校開「法律對抗伊隆，法律落敗」（The Law Fought Elon, The Law Lost），這門課就不會淪落到被取消的地步。

另一位顯然是反川普的Ｘ用戶，假藉註冊辦公室的名義開玩笑說：「我不得不承認我們徹底被打垮了，因此下學期我們將開一門新課，叫做『覺醒人士對抗現實，現實戰勝』（Woke People fought Reality: Reality Won）。」自由派的人士雖然心中萬分不甘願，但也只能承認，馬斯克不但沒有被法律打敗，他事實上是把法律改寫了，他對美國政府的影響力達到史上從未有過的巔峰。

民主黨員楊布勒德表示：「我很感激學校取消了那門課，我希望這種氛圍的轉變能夠繼續下去，我們可以重新慶祝那些讓舊金山和矽谷令全世界羨慕的創新。如果還是堅持開那門課，我懷疑這門課程會強化那些在現實中沒有太多基礎的信念，並進一步使學生之間出現兩極化的分裂。」