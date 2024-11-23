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盜竊Walgreens 8.4萬 金山「孩子幫大盜」落網

記者王子涵／舊金山報導
「孩子幫團夥」參與多起華格林（Walgreens）盜竊案，被盜商品總額達8萬4000元。（記者王子涵／攝影）
「孩子幫團夥」參與多起華格林（Walgreens）盜竊案，被盜商品總額達8萬4000元。（記者王子涵／攝影）

年末假日購物季前，舊金山警方公布了近期針對商業盜竊類案件的抓捕成果。其中一起由七名未成年人參與的盜竊案引人矚目。該「孩子幫團夥」參與多起華格林（Walgreens）連鎖藥房盜竊案，被盜商品總額達8萬4000元。

警方21日表示，這些嫌疑人涉嫌在數月內進行至少23次盜竊行動，其中一些案件涉及與店員的暴力衝突，多人因此面臨攻擊罪的指控。

最嚴重的衝突發生在9月16日，地點是位於Potrero大街的華格林藥店，一名店員在襲擊中頭部受重傷。此前的9月9日，嫌疑人據稱在逃離時向一名保安揮舞槍支。

9月29日，在Castro街的一家華格林，嫌疑人在兩小時內連續兩次作案，搶走了約2萬7000元的商品。而在7月11日，7名蒙面嫌疑人在店員認出他們且提前鎖緊大門後，仍強行闖入位於Irving街的一家商店。

團夥共有8人落網，其中只有來自海沃的麥克萊恩（Brandon McClain）達到18歲，將面臨多項重罪指控。另外7名同案的未成年人介於12歲至15歲之間，來自包括舊金山、屋崙在內的多個灣區城市。

麥克萊恩和一名15歲的嫌疑人還因一起在11月發生的劫車案，被控相關罪名。

目前，案件仍在調查中，警方呼籲公眾提供更多線索協助調查。

舊金山 灣區 屋崙

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