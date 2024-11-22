我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府「老李牛肉麵」掌杓者曝光 台外交圈家鄉味 加量不用錢

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

矽谷火雞跑 感恩節再度歡樂啟航、還可以虛擬參與

記者龔玥／聖荷西報導
一年一度的「矽谷火雞跑」將於感恩節當天舉行。（取自矽谷火雞跑官網）
一年一度的「矽谷火雞跑」將於感恩節當天舉行。（取自矽谷火雞跑官網）

一年一度的「矽谷火雞跑」（Turkey Trot）將於感恩節當天舉行。這項由矽谷領袖集團基金會（ Silicon Valley Leadership Group Foundation）創立並組織的活動，是加州最重要的健行賽事之一。這場充滿節日氛圍的活動不僅慶祝健康和社區精神，還透過募集善款為多個慈善組織提供支援。

「矽谷火雞跑」秉承健康的理念，將活動所得全部捐贈給四大機構，包括矽谷第二豐收食品銀行（beneficiaries）、健康信託基金（The Health Trust）、健康兒童基金會（Healthier Kids Foundation），以及聖塔克魯茲第二豐收食品銀行（Second Harvest Food Bank Santa Cruz County）。這一傳統吸引成千上萬的參與者，以跑步或步行的方式為社區做出貢獻，同時迎接節日的到來。

活動對所有健身水準的參與者開放，從專業跑者到家庭步行者都可加入。跑步路線由美國田徑協會USATF認證，賽道貫穿聖荷西市中心，為參賽選手提供了探索城市的獨特機會。活動以家庭為中心，參與者可以帶著孩子一起加入，還能體驗節日活動的歡樂氛圍，在以往的活動中，有參賽選手身著火雞套裝前來參賽，還有選手帶著寵物狗一起比賽。比賽時會有醫療隊伍全程準備，為身體不適或出現緊急情況的選手提供醫療服務。

今年的活動將於感恩節當天早晨在聖荷西市中心的 11 S 1st St 拉開帷幕。早上7時，選手可以領取號碼布及裝備，8時30分5公里跑及10公里跑開始，到11時30活動結束。

對於無法親臨現場但也想參與的運動愛好者，火雞跑還提供了虛擬參與選項，參與者可以在11月28日至12月4日期間完成5公里或10公里跑步，並上傳結果。

作為矽谷領導小組基金會的核心活動之一，火雞跑已經成為聖荷西的節日傳統。除火雞跑外，基金會每年還舉辦「聖誕老人跑矽谷」等賽事，繼續為當地慈善機構募集資金並支援社區發展。

矽谷 聖荷西 加州

上一則

北加留台僑生聯誼會 捐贈4千助學金

下一則

漁人碼頭搶劫Uber車逃避追捕 男子被定罪

延伸閱讀

感恩節後馬鈴薯泥吃不完 加點小巧思三道吮指美味上桌

感恩節後馬鈴薯泥吃不完 加點小巧思三道吮指美味上桌
感恩節季LAX200萬乘客 託運安檢登機提前3小時

感恩節季LAX200萬乘客 託運安檢登機提前3小時
感恩節出行人數估比去年增10% 油價低、機票漲 90%選擇駕車出行

感恩節出行人數估比去年增10% 油價低、機票漲 90%選擇駕車出行
感恩節大餐開銷連2年下降 10人份經典節日大餐58元較前年下降9%

感恩節大餐開銷連2年下降 10人份經典節日大餐58元較前年下降9%
「大堵車警示日」到來 華人選擇錯峰出行

「大堵車警示日」到來 華人選擇錯峰出行

熱門新聞

申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-14 19:45
EDD中文普通話發言人江玲慧表示，領取失業金的申請者，必須在積極找工作。（受訪者提供）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-15 01:20
消息指出紐森買下馬連縣一處住宅，未來將往返於沙加緬度與馬連縣之間。圖為紐森一家人在紐森2023年第二任期就職典禮上的合影。（美聯社）

紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

2024-11-16 21:52
嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

怒摔搧臉摀嘴 灣區華人月嫂涉虐嬰逃回中國 介紹人竟是她

2024-11-16 01:19
前阿縣警威廉姆斯(圖)因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞，被判處50年監禁或終身監禁。(縣警提供)

連開6槍「行刑式」槍殺亞裔夫婦 前阿縣警判終身監禁

2024-11-16 01:20
前阿縣縣警威廉姆斯因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞被判有罪，被判處50年監禁或終身監禁。（取自縣警官網）

連開6槍…加州警行刑式槍殺亞裔情人夫婦 判終身監禁

2024-11-15 18:57

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？