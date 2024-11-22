矽谷火雞跑 感恩節再度歡樂啟航、還可以虛擬參與

一年一度的「矽谷火雞跑」將於感恩節當天舉行。（取自矽谷火雞跑官網）

一年一度的「矽谷 火雞跑」（Turkey Trot）將於感恩節當天舉行。這項由矽谷領袖集團基金會（ Silicon Valley Leadership Group Foundation）創立並組織的活動，是加州 最重要的健行賽事之一。這場充滿節日氛圍的活動不僅慶祝健康和社區精神，還透過募集善款為多個慈善組織提供支援。

「矽谷火雞跑」秉承健康的理念，將活動所得全部捐贈給四大機構，包括矽谷第二豐收食品銀行（beneficiaries）、健康信託基金（The Health Trust）、健康兒童基金會（Healthier Kids Foundation），以及聖塔克魯茲第二豐收食品銀行（Second Harvest Food Bank Santa Cruz County）。這一傳統吸引成千上萬的參與者，以跑步或步行的方式為社區做出貢獻，同時迎接節日的到來。

活動對所有健身水準的參與者開放，從專業跑者到家庭步行者都可加入。跑步路線由美國田徑協會USATF認證，賽道貫穿聖荷西 市中心，為參賽選手提供了探索城市的獨特機會。活動以家庭為中心，參與者可以帶著孩子一起加入，還能體驗節日活動的歡樂氛圍，在以往的活動中，有參賽選手身著火雞套裝前來參賽，還有選手帶著寵物狗一起比賽。比賽時會有醫療隊伍全程準備，為身體不適或出現緊急情況的選手提供醫療服務。

今年的活動將於感恩節當天早晨在聖荷西市中心的 11 S 1st St 拉開帷幕。早上7時，選手可以領取號碼布及裝備，8時30分5公里跑及10公里跑開始，到11時30活動結束。

對於無法親臨現場但也想參與的運動愛好者，火雞跑還提供了虛擬參與選項，參與者可以在11月28日至12月4日期間完成5公里或10公里跑步，並上傳結果。

作為矽谷領導小組基金會的核心活動之一，火雞跑已經成為聖荷西的節日傳統。除火雞跑外，基金會每年還舉辦「聖誕老人跑矽谷」等賽事，繼續為當地慈善機構募集資金並支援社區發展。