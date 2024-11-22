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炸彈氣旋襲北灣 蘇諾瑪縣創多項降雨紀錄

編譯組╱綜合報導
周三和未來幾天的降雨主要是由強力「炸彈氣旋」造成。周五和周六，隨著第二個風暴系統向南移動，預計整個灣區的降雨量會更大。(美聯社)
周三和未來幾天的降雨主要是由強力「炸彈氣旋」造成。周五和周六，隨著第二個風暴系統向南移動，預計整個灣區的降雨量會更大。(美聯社)

聖荷西信使報(Mercury News)及媒體SFGATE報導，周三(20日)和周四(21日)，大氣河流(atmospheric river)風暴的第一波襲擊了灣區北部，降雨總量巨大。

暴風前鋒的轉移在周四再次給北灣帶來了第二天的大量降雨，而在截至周四下午2時的48小時內，Guerneville山區的降雨量達到了驚人的16吋。隨著溪水上漲，國家氣象局(National Weather Service)向蘇諾瑪縣中部地區發布了洪水預警，並一直持續到周五(22日)下午4時。

儘管洪水肆虐，但金門大橋以南的灣區其他地區周四僅下了小雨。舊金山、東灣和半島地區的降雨量普遍低於0.25吋，聖荷西沒有明顯降雨。

周三和未來幾天的降雨主要是由於加拿大的不列顛哥倫比亞省(British Colombia)外海的強力 「炸彈氣旋 」(bomb cyclone)造成的。周五和周六(23日)，隨著第二個風暴系統向南移動，預計整個灣區的降雨量會更大。

洛杉磯加大(UCLA)氣候學家史溫(Daniel Swain)說：「風暴的最後一波將是最強的。」

國家氣象局表示，周五，暴雨、洪水和雷暴可能會襲擊整個灣區的部分地區，最終會在周日緩解。預計從周四到周五，北灣的降雨量可能會增加3到7吋，灣區其他地區和中央海岸的降雨量預計為1到3吋。

國家氣象局氣象學家加斯(Roger Gass)說，灣區的降雨預計將在周六逐漸減弱，然後在周日和下周初再次降雨。這場持續多日的暴雨在蘇諾瑪縣創下了多項降雨紀錄，是該地區近9個月來最大的一次降雨。由於大氣層中的河流正好停在聖塔路薩市上空。周三是該市120年來第二潮濕的一天。在過去的一天半裡，市中心的降雨量達到了9.07吋。

北灣地區發布的洪水警報要延續至周六上午，在該地區旅行的人們應緩慢駕駛，切勿通過被洪水淹沒的道路。

國家氣象局發布了從蘇諾瑪海岸到蒙特瑞(Monterey)的大風警報，直到周五晚上9時，警告說海面將達到15呎，陣風將達到每小時45哩。

今年冬季的第一場大暴風雪也給塞拉山脈(Sierra Nevada)帶來了降雪天氣，預計周五還會再次降雪。國家氣象局對塞拉山脈北部和中部地區發布了冬季暴風雪預警，將持續到下周二(26日)。預計海拔5500呎以上的地區將出現大雪，積雪量將達到1到3呎，最高峰的積雪量將達到 4呎。

周三和未來幾天的降雨主要是由於不列顛哥倫比亞省外海的強力 「炸彈氣旋 」造成的。...
周三和未來幾天的降雨主要是由於不列顛哥倫比亞省外海的強力 「炸彈氣旋 」造成的。周五和周六，隨著第二個風暴系統向南移動，預計整個灣區的降雨量會更大。(電視新聞截圖)

灣區 洪水 暴雨

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