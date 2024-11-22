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紀事報：流失富人選票 布里德敗選主因

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山紀事報分析，流失大量最富裕社區選票，是舊金山市長布里德此次連任失敗的主因。(美聯社)
舊金山紀事報分析，流失大量最富裕社區選票，是舊金山市長布里德此次連任失敗的主因。(美聯社)

因猖獗盜竊犯罪、遊民危機、嚴重毒品問題飽受選民指責，舊金山現任市長布里德(London Breed)在11月市長選舉中以45%比55%的得票率敗給李維史特勞斯公司(Levi Strauss)繼承人羅偉(Daniel Lurie)，無緣連任。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)指出，與2018年選舉相比，布里德此次敗選的主因並非是選民一面倒不支持她，而是部分選民立場改變。

紀事報最新分析，布里德2018年靠著結合舊金山最貧窮和最富有選民的支持而獲勝。但今年，支持布里德的富有選民大量流失。

紀事報本月初的分析顯示，根據舊金山過去八年的選民投票趨勢，舊金山可分為五個不同的地理群體：從Haight Street延伸到伯納崗(Bernal Heights)的「進步新月區」(Progressive Crescent)、主要由工人階級組成的「勞工階級區」(Working-Class)、以華埠為主的「舊金山亞裔區」(Asian S.F.)、橫跨最富裕社區的「上殼區」(Upper Crust)和包含諾伊谷、卡斯楚、諾布山、俄羅斯山的「都市主義中產階級區」(Urbanist Middle)。

分析發現，布里德2018年在所有群體中的支持率都很高，尤其是「上殼區」，她在這個地區獲得的第一選擇得票率高達43%，在「勞工階級區」獲得的第一選擇得票率為40%。相較之下，前市長紐森(Gavin Newsom)和已故市長李孟賢(Ed Lee)都依賴結合「上殼區」溫和派以及較邊緣的「舊金山亞裔區」的選票當選。

今年，布里德在所有群體中的得票率皆下滑，下滑最明顯的是當年最支持她的「上殼區」，可謂成也蕭何，敗也蕭何。

值得注意的是，2018年最不支持布里德的「進步新月區」今年對她的支持率有所上升，進步派議長佩斯金(Aaron Peskin)在這區獲得的支持率僅小幅領先布里德，反映出布里德關注部分進步派優先事項獲得了回報。

舊金山 亞裔 勞工

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