屋崙市中心又一打擊 凱瑟醫療集團擬縮小總部規模

屋崙市中心將遭遇又一打擊，凱瑟醫療集團計畫縮小總部規模。(圖截取自電視畫面)

屋崙 最大雇主之一凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)計畫縮小其在市中心的總部辦公空間。此舉對屋崙市中心再一次打擊。

舊金山 紀事報報導，根據一份建築貸款服務商文件，這家醫療保健巨頭「將大幅減少」位在屋崙Ordway大樓的總部辦公規模。自1970年以來，該大樓一直是凱薩醫療集團總部所在地點。時至今日，這座53萬平方呎的大樓，因為「現金流不足」而面臨「迫在眉睫的財務違規」(imminent monetary default)，並於今年稍早轉成特殊用途(special servicing)。

尚未知凱薩集團將減少多少大樓內的辦公空間，目前，該公司租賃面積約為36萬6000平方呎。凱薩集團去年透露，計畫今年將位在屋崙辦公室10%員工、約為1200人，轉移到布利桑頓(Pleasanton)。凱薩近來還以折扣價格出售一棟老舊辦公大樓以及其相連車庫。

針對計畫縮小屋崙市中心辦公空間，凱薩並未此作出回應。「舊金山商業時報」率先報導凱薩這項計畫。

「世邦魏理仕」(CBRE)數據顯示，屋崙市中心約有三分之一辦公空間處於空置狀態，略低於舊金山37%空置率。時至2025年6月財政年度結束，屋崙將面臨9300萬元預算缺口，部分原因是遠距工作。在前市長盛桃被罷免之後，未來的領導人也存在不確定性。

去年，由於商業房地產 崩盤，屋崙其他房地產包括180 Grand Ave.以及1700 Broadway都已還交給貸方。