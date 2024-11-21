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阿拉米達縣童確診禽流感 加州首例非接觸感染牛病例

編譯組／綜合報導
阿拉米達縣兒童確診禽流感，為加州首例非源自與受感染牛隻接觸的病例。(圖取自Pexels網站)
阿拉米達縣兒童確診禽流感，為加州首例非源自與受感染牛隻接觸的病例。(圖取自Pexels網站)

加州公共衛生官員宣布，阿拉米達縣一名兒童患有輕微呼吸道症狀、確診為禽流感(bird flu)陽性。此為加州首例非源自於與受感染牛隻接觸的禽流感病例。州衛生官員正在等待疾病管制與防治中心(CDC)確認檢測結果。

根據加州公共衛生部門聲明，公衛調查人員懷疑感染源自野生鳥類，其為禽流感的主要帶原者。但衛生部門並未公布描述孩子與野生動物互動的訊息。

阿拉米達縣衛生部門發言人溫傑特(Austin Wingate)指出，這名孩童有輕微呼吸道病癥，並被檢測出多種病毒感染呈陽性。醫生起初並未懷疑是感染禽流感，而是透過常規流感檢測發現。其家庭成員的禽流感檢測結果為陰性，但感染其他病毒。

官員們正傾力通知並檢測與孩子密切接觸者，包括托兒所內的所有人。

加州公衛局長艾瑞功(Dr. Tomas Aragon)聲明表示，希望向家長、照顧者與家庭強調，根據掌握的資訊與數據，不認為孩子會傳染他人。而且在超過15年的時間內，沒有任何國家通報有禽流感在人與人之間傳播的情況。

他表示，民眾面臨風險仍低。CDC指出，人們可能透過與受感染的動物密切接觸而受染。乳製品與家禽接觸工作者、面臨最大感染風險。

然而，部分傳染學家擔憂，此病例可能預警2022年開始在全國廣泛傳播的禽流感疫情。東北大學流行病學家史卡皮諾(Sam Scarpino)認為，已見到受感染的農場和工人數量都在增加，現在有了兒童確診禽流感病例，所有跡象顯示正朝著錯誤方向進行。

在此病例發現之前，禽流感病例在加州中谷地區乳品工廠蔓延。根據加州衛生與農業部門，目前已有26例人類禽流感病例，乳製品工人接觸受感染乳牛而被感染病毒。

加州衛生部門已向農場工人分發超過300萬件個人防護裝備，CDC提供5000劑季節性流感疫苗給農場工作人員。衛生官員也鼓勵民眾接種流感、新冠及呼吸道合胞病毒疫苗，以防止雙重感染。

此外，CDC指出，禽流感病毒已出現在加州17個廢水系統。陽性檢測主要出現在北加州，包括阿拉米達、舊金山、蘇諾瑪、康曲柯士達、沙加緬度。廢水監測無法確定病毒來源，但野生水禽感染可能導致病毒存在。

流感疫苗 加州 檢測

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