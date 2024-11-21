舊金山市長當選人羅偉參政的秘密武器：妻子普勞達

舊金山市長當選人羅偉的妻子普勞達，其實是一名經驗豐富的政治老將。（美聯社）

李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）以政治素人之姿當選舊金山 市長，受到各方矚目。但鮮為人知的是，羅偉的妻子普勞達（Becca Prowda）其實是一位出色的政治老將，其豐富的政治經驗將使她成為羅偉市長任內的堅強後盾。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，普勞達曾在紐森 （Gavin Newsom）舊金山市長任內擔任過他的助手。2009年轉往丈夫的家族企業工作。普勞達現在是紐森在沙加緬度的禮賓長（chief of protocol），其辦公室就在紐森辦公室的正對面。

五年來，普勞達一直在幫助紐森轉型成為民主黨戰將和國際政治人物。與普勞達共事過的人形容，普勞達十分優雅、和藹可親，無論是挨家挨戶從事競選活動，或是陪同紐森出國與其他國家外交官談話，都游刃有餘。

普勞達的前員工表示，普勞達深厚的政治人脈已經顯現在羅偉的過渡團隊中，紐森前幕僚長歐利里（Ann O'Leary）是其中之一。

對於是否會在丈夫明年1月就任舊金山市長後放棄在紐森政府工作，現年46歲的普勞達還未表態。她上周接受採訪時稱，為紐森工作是她「一生的榮幸」，但還不確定未來是否會在羅偉政府中任職。

了解羅偉夫婦的人表示，普勞達對政治圈的認識和敏銳度，對羅偉來說無疑是一大財富。協助羅偉當選市長的紐森長期顧問紐曼（Dan Newman）說：「她是羅偉政府裡不是那麼秘密的秘密武器。」

紀事報指出，普勞達在西雅圖長大，曾是一名體操選手，18歲時前往紐約市就讀隸屬於哥倫比亞大學的巴納德女子學院（Barnard College）。普勞達表示，就讀巴納德學院激勵了她的人生。

在大學裡，普勞達已開始尋找服務性質的工作機會。她後來在提供資金給受災民眾的羅賓漢基金會（Robin Hood Foundation）兼職，並於2001年發生911恐怖攻擊時在那裡認識了羅偉。

羅偉後來搬回灣區到柏克萊加大 讀研究所。兩人保持遠距離交往，直到隔年普勞達搬到舊金山。兩人於2006年結婚，育有一子一女，女兒今年13歲，兒子10歲。

紐森在祝賀羅偉當選舊金山市長的聲明中說：「貝卡（普勞達）行事是如此優雅謙遜，讓人無法想像她其實是一位世界級的談判專家。出於對市長當選人的敬意，我想說，由於貝卡即將成為舊金山第一夫人，我對這座城市的未來充滿前所未有的信心。」