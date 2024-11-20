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布里德砸逾1000萬 解決市中心空置商鋪 助小企業進駐

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山市府引進快閃商店和社區公共空間的概念，幫助小商業、藝術家和文化組織進駐空置的市中心商鋪。（取材自Vacant to Vibrant帳號）
舊金山市府引進快閃商店和社區公共空間的概念，幫助小商業、藝術家和文化組織進駐空置的市中心商鋪。（取材自Vacant to Vibrant帳號）

舊金山市長布里德（London Breed）19日宣布一系列支持小商業發展，解決市中心空置商鋪的新措施。這項計畫是市府經濟振興工作的一部分，將幫助小商業主開展新業務，同時支援現有商戶，進一步促進市區商業的活力。

自新冠疫情以來，市府已向超過6800家小企業提供了總計1.15億元的撥款和貸款，為全市商業走廊提供關鍵支持。這些投資不僅幫助商家渡過難關，還簡化了商業許可程序，通過「一站式」許可服務中心，減少繁瑣流程。

19日宣布的新計畫包括加強「從空置到活躍」項目（Vacant to Vibrant）。這一於2023年啟動的計畫旨在通過快閃商店和社區公共空間的形式，幫助小商業、藝術家和文化組織進駐已空置的商鋪。

目前已有17間商鋪被激活，其中七家已簽訂長期租約。市長的最新預算將投入3000萬元，進一步擴展該計畫，預計至2025年初新增25間臨時商鋪，涵蓋市中心、Powell街等地區。

此外，市府將啟動一項360萬元的「市中心活力貸款基金」，以幫助難以獲得傳統銀行貸款的小企業主。符合條件的企業可獲得最高10萬元的貸款，利率為4%，並額外獲得2.5萬元的啟動補助金。

計畫還包括130萬元的「市中心開業補助金」，自2025年起向新商戶提供最高2.5萬元的資助，以填補現有空置店鋪。

為吸引更多顧客、提升商戶運營效率，布里德在預算中還撥款590萬元，用於「SF Shines門店改造計畫」，支持舊商戶進行門店升級。小商業可獲得1萬至2萬元的資助，用於設計服務和實體改造。

針對遭遇破壞或火災的商戶，市府將投入120萬元繼續支持救助工作。去年，市府已向535家受影響商戶提供81.9萬元資助。今年的擴展資金允許商戶每年申請最多三次破壞救助金，每次上限2000元；火災救助金的上限為1萬元。

除了財政支持，市府還大力推進稅務改革和流程簡化。布里德表示，這些舉措表明舊金山對經濟復甦的承諾和對小商業的重視。「我們正在努力打造一個對商家友好的城市，並將小企業置於我們每個決策的核心。小企業的回歸正為社區注入活力。」

貸款 預算 舊金山

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